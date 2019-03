Lory Del Santo, “La Confessione”/ Video, “Potenti del cinema volevano stare con me!”

Questa sera, venerdì 1° marzo 2019, a partire dalle 22.45, torna sul Nove “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez. Prima ospite della nuova stagione del programma, Lory Del Santo, ex showgirl diventata famosa durante gli anni ’80 per avere partecipato a Drive In, la trasmissione di Antonio Ricci in onda su Italia 1. Successivamente, la regista di The Lady, è stata spesso al centro della cronaca rosa, per le burrascose storie d’amore e le drammatiche esperienze familiari. Dalle relazioni con uomini potenti del mondo della musica oppure dell’imprenditoria, si ricordano: Adnan Khashoggi, Eric Clapton, Gianni Agnelli e perfino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il giornalista avrà modo di affrontare con le anche la perfetta relazione sesso, potere e carriera. “È giusto o sbagliato concedersi sessualmente per fare carriera?”, ha domandato Gomez alla ex showgirl. “Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa – ha spiegato l’ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip – Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo”.

Lory Del Santo ospite a “La Confessione”

Con Lory Del Santo, durante la prima puntata della nuova stagione de “La Confessione”, si parlerà anche dello spinoso tema delle molestie: “Ci sono delle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema – ha precisato -, ma non mi hanno offerto niente in cambio. Era come dire che già dovevi essere onorata di andare con loro…”. Poi ha fatto anche un esempio: “Mi è successo con registi, produttori, ad esempio Sergio Leone, ma lui me l’ha proposto prima ancora di dirmi: ‘Ti farò fare una parte’, racconta l’attrice che prosegue spiegando di non aver ricevuto alcun ingaggio: “Non mi aveva promesso niente, quindi io ho detto: ‘Scusa, vado con uno, e non mi ha promesso niente?’ Quindi ho detto di no. Io ho detto, no, l’importante è poter dire no”. La Confessione andrà in onda per 12 episodi della durata d 30 minuti ciascuno. Il format è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su DPlay.





