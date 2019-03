Luigi Mastroianni, la scelta/ Da Sara Affi Fella a… (Speciale Uomini e Donne)

Il momento topico è arrivato. Dopo mesi passati a osservare le sue corteggiatrici e a cercare la chiave giusta per fidarsi ancora, Luigi Mastroianni alla fine sarà il protagonista dello speciale La Scelta di Uomini e donne in onda questa sera su Canale 5. Il suo percorso in realtà non è di certo iniziato a settembre visto che in molti lo hanno conosciuto come corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella. La protagonista di Temptation Island lo scorso anno ha deciso di prendere parte al programma per voltare pagina e dimenticare Nicola Panico per sempre ripartendo proprio da Luigi Mastroianni e il suo rivale, all’epoca, Lorenzo Mastroianni. Fatto sta che Luigi non solo è stato scelto perché il meno scaltro tra i due ma anche per essere lasciato pochi giorni dopo con la scusa della gelosia e dei litigi ma omettendo di rivelare che in realtà Sara era fidanzata e aveva fatto una scelta di comodo. Da lì in poi per Luigi è iniziato un lungo calvario che lo ha portato sul trono e alla riscoperta dei bei sentimenti, e adesso?

LUIGI MASTROIANNI DIMENTICA SARA AFFI FELLA

Questa sera Luigi Mastroianni sarà al centro dello speciale La Scelta di Uomini e donne in cui prima incontrerà le sue due corteggiatrici rimaste, ovvero Irene e Valentina, per una serie di incontri, cene e scontri, e alla fine inviterà alla villa quella che sarà la sua scelta. Luigi in questi mesi non si è certo risparmiato mettendosi in gioco dopo la delusione avuta con Sara Affi Fella ma andandoci sempre con i piedi di piombo per paura di rimanere nuovamente deluso ma mettendo a rischio il suo stesso rapporto con le due ragazze che più lo hanno conquistato. Al suo fianco non mancherà un amico sincero che ha conosciuto proprio durante la sua esperienza di corteggiatore a Uomini e donne, Giordano Mazzocchi, e l’amato fratello, Salvo, che conoscerà le sue corteggiatrici proprio come fece all’epoca con Sara Affi Fella. Questa volta speriamo davvero che l’epilogo per lui possa essere diverso da quello dello scorso anno.

IRENE O VALENTINA?

In questi mesi Luigi Mastroianni non si è di certo risparmiato a Uomini e donne ma non sempre le cose sono andate lisce come l’olio almeno fino a quando non è arrivata Valentina a rompere un po’ gli equilibri. Il tronista si è detto davvero in bilico tra le due corteggiatrici visto che Valentina ha mosso qualcosa dentro di lui e questo ha messo a rischio il suo rapporto con Irene che da sempre sembrava la sua preferita, questo significa che sia proprio lei la scelta? I rumors di questi giorni hanno parlato proprio di lei come possibile scelta e come un sì per il bel siciliano che, a questo punto, si può dire finalmente riuscito nel suo intento spazzando via i fantasmi del passato. Per il resto dovremo attendere la messa in onda della puntata per scoprire se tutto andrà come previsto o meno.



