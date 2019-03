Maryam Tancredi a Vieni da me/ “Sono stata bullizzata. The Voice la mia rivincita”

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice of Italy 2018. Il canto è stata la sua rivincita dopo un’adolescenza fatta di pregiudizi ed episodi di bullismo. Ospite di Vieni da me, Maryam Tancredi, a Caterina Balivo, racconta il triste periodo scolastico vissuto. Se per la maggior parte dei ragazzi è uno dei periodi più belli, non è stato così per Maryam che, sin da bambina, è sempre stata un po’ in carne. Fino ai 14 anni, però, il suo peso non è mai stato un problema. Maryam, infatti, amante della musica e dotata di una voce bellissima, partecipa anche alla trasmissione di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone” in cui ha duettato con Ivana Spagna, Orietta Berti e Loredana Bertè. La popolarità raggiunta nella trasmissione di Raiuno le regala l’affetto dei compagni di classe. Tutto, però, cambia quando dalla scuola media passa alla scuola superiore dove cominciano gli episodi di bullismo.

MARYAM TANCREDI: “CON THE VOICE OF ITALY 2018 HO AVUTO LA MIA RIVINCITA”

I problemi per Maryam Tancredi iniziano durante la scuola superiore dove, i compagni di classe, cominciano a bullizzarla a causa del suo fisico al punto da non invitarla neanche alle feste di compleanno. La sua unica valvola di sfogo era la musica: “tutto ciò che succedeva in classe era colpa mia. Non avevo più voglia di uscire e quando tornavo a casa mi chiudevo in stanza, cantavo e stavo meglio”, racconta Maryam a Caterina Balivo. Battute, insulti e atteggiamenti discriminatori rendono impossibile la vita di Maryam che, alle fine dell’anno, decide di non partecipare alla gita scolastica. Durante quei giorni, i compagni di classe cominciarono ad inviarle dei bruttissimi messaggi. Il malumore di Maryam fu finalmente percepito dalla madre che decide di affrontare subito la situazione. “Il preside, per non affrontare mia madre, si chiuse nella sua stanza perchè aveva paura e così cambiai scuola”, spiega Maryam che, poi, nel 2018, ha avuto la sua rivincita non solo partecipando a The Voice of Italy, ma anche vincendo. “Oggi io sono qua, loro non lo so”, conclude Maryam che è tornata con l’inedito “Con te dovunque al mondo”.

