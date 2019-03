Nadia Toffa/ Foto nuovo look, com’è: “Ho fatto un restyling ai capelli…”

Nadia Toffa torna sui social per aggiornare i suoi follower riguardo il suo nuovo taglio di capelli. La Iena ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra un taglio di capelli fresco e vivace, ma soprattutto il suo sorriso sbagliante. La Toffa, sempre molto attiva sui social, continua a dimostrare la sua grande forza, non dandosi mai per vinte, anzi affrontando a testa alta la sua battaglia. Ma continua anche a coinvolgere i suoi fan. «Ciao miei tesori preziosi! Ho fatto un restyling ai capelli dal mio amico @robertofarruggia_1 Come nuova! Vi strizzo uno a uno con tutta l’energia che ho. Occhio perché è tanta», ha scritto infatti Nadia Toffa nel suo ultimo post. Lo scatto ha avuto subito successo: oltre 43mila “like” e quasi duemila commenti. Ieri invece ha pubblicato una foto prima di uscire a cena. «Vi faccio notare il quadro appeso dietro di me. È uno schizzo disegnato 50 anni fa dalla mia giovane zia morta ahimè di tumore a 21 anni: avrebbe voluto fare la stilista; solo il tempo non glielo ha permesso».

NADIA TOFFA, NUOVO LOOK E VECCHIE POLEMICHE

Nelle ultime ore però Nadia Toffa ha pubblicato un messaggio su Twitter molto simpatico e irriverente. Non è infatti esente da frecciatine sulla polemica relativa alle donne nel calcio, scoppiata per le dichiarazioni di Fulvio Collovati. «Dice che le donne non possono parlare di calcio», comincia la conduttrice de “Le Iene”. Poi arriva la stoccata: «Io ho iniziato facendo la telecronaca della Fiorentina nelle tv locali e da piccola seguivo in curva il Brescia allo stadio ai tempi di Baggio e Mazzone. Sempre parlato di calcio e ne so anche!». Ma Nadia Toffa negli ultimi tempi ha avuto a che fare con i “leoni da tastiera”, tornati alla carica per colpire la giornalista che sta combattendo contro un cancro. «Ridi che tanto ti è rimasto poco», è uno dei vili commenti apparsi sui social. Lei non ha replicato, ma ci hanno pensato i suoi seguaci. Ma questa persona ignobile non ha fatto retromarcia: «Questa ad agosto non ci arriva».





© RIPRODUZIONE RISERVATA