Natalia Paragoni / Ivan Gonzalez o Andrea: chi sceglierà? (Uomini e Donne La Scelta)

Il percorso di Natalia Paragoni a Uomini e Donne è stato molto tortuoso. Iniziata al meglio la sua conoscenza con Ivan Gonzalez, la corteggiatrice ha avuto col tronista molti scontri culminati con una fortissima lite che l’ha vista determinata a lasciare lo studio per non farvi ritorno. Il suo addio è stato impedito dal nuovo tronista, Andrea Zelletta, che rimasto colpito dalla sua bellezza le ha chiesto di rimanere. Da qui è iniziata la conoscenza di Andrea e Natalia ma anche l’assiduo tentativo di Ivan di riportarla dalla sua parte. Tentativo che si è concluso con Natalia che ha accettato di andare in villa con Ivan e Sonia Pattarino per capire se i suoi sentimenti per lui siano ancora vivi oppure no. D’altronde, in una recente intervista, aveva dichiarato su Ivan: “Il mio interesse è andato scemando. Stavamo costruendo qualcosa di bello, ci siamo detti frasi importanti – non lo rinnego – ma non gli ho mai dichiarato il mio amore. Le sue mancanze, le non conferme dopo il bacio, il non venirmi incontro davanti alle mie difficoltà, mi hanno fatto allontanare.”

NATALIA TORNA A CORTEGGIARE ANDREA ZELLETTA?

D’altra parte, oltre alle incompatibilità con Ivan Gonzalez, Natalia ha adesso un altro pensiero che è quello di poter continuare la conoscenza con Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Su di lui ha dichiarato: “Avevo notato che Andrea mi guardava intensamente da quando era entrata in studio. A quel punto mi sono detta “perché no?”. – però chiarisce – Non è stato un colpo di fulmine come qualcuno dice, però c’è stato un forte trasporto. Molta alchimia. Sono stata istintiva e ho scelto di non precludermi un’opportunità per conoscere la persona giusta. In fondo è questo il motivo per cui ho scelto di venire nel programma.” Qualora non fosse la scelta o la sua risposta ad Ivan fosse no, è chiaro che Natalia potrebbe tornare a corteggiare Andrea e qualcosa ci dice che sarà proprio questo il finale…

