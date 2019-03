Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 1 marzo 2019: Acquario in difficoltà

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DELL’1° MARZO 2019

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, venerdì 1 marzo 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Acquario ha un fine settimana che tiene con il fiato in sospeso poi la Luna è nel segno di domenica e presto arriva anche Venere. Grazie ai contatti è possibile che nasca qualcosa di bello. Questi giorni rivelano che si è maturi e pronti ad amare. Il Leone ha stelle importanti e la giornata è dalla propria parte. A volte le idee sono talmente importanti che è difficile trovare giusti riferimenti. Si è un outsider ed è difficile farsi capire. Ci sono rapporti interessanti con le persone che tengono testa. Marzo è un mese in cui vanno avanti i legami importanti, quelli inutili saranno cestinati. Forse è il caso di gestire tutto con grande tranquillità. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Torniamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 marzo 2019, con i segni che si possono considerare né carne né pesce. C’è confusione tra i nati sotto il segno dei Gemelli se si ha a che fare con più persone o più relazioni sia di lavoro che di amore. C’è stanchezza e poca carica, forse qualcuno vuole cambiare partner. Non è un momento in cui le cose vanno come uno vorrebbe e cercare la possibilità di svoltare non è sempre il modo per raggiungere i risultati. Forse rimanere concentrati e tranquilli può portare a raggiungere i risultati in maniera più semplice. Si deve comunque partire dal basso per arrivare in alto e ottenere quello che si vuole. L’Ariete è ancora in un momento non facile da gestire anche se tra qualche giorno Venere non sarà più contraria. Passando delle giornate si arriverà a vedere che le storie difficili e complicate improvvisamente sembrano più semplici o pratiche.

I SEGNI MIGLIORI E PEGGIORI DEL GIORNO

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele soffermiamoci sui segni top e flop di oggi 1 marzo 2019. I Pesci hanno delle stelle decisamente importanti che possono portare a delle risposte importanti anche dal punto sentimentale. Una persona potrebbe regalare ottime risposte. Diametralmente opposta è la situazione invece del Cancro che si sente decisamente agitato. Si deve capire quali sono i rapporti da portare avanti e quali invece da archiviare e mettere da parte, almeno per il momento. La Bilancia altrettanto non è in grado di vivere le cose con calma, almeno in questo periodo. Forse è il caso di farsi aiutare da chi potrebbe allungare una mano e dare una soluzione. Lo Scorpione è pronto a sfruttare un transito interessante dei pianeti. E’ un momento in cui le cose stanno andando anche molto bene. Forse è il caso di arrivare a raggiungere dei risultati che in passato hanno portato molta più fatica.



