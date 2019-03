Paolo Marco Filippin accusato di truffa/ L’ex tronista di Uomini e donne denunciato

L’ex tronista friulano Paolo Marco Filippin è finito sotto accusa per via di una serie di denunce arrivata alla Federconsumatori da parte di clienti del suo mobilificio riportandolo alla mente dei fan di Uomini e donne. Il pubblico più “recente” non lo ricorderà ma i fedelissimi che seguono da anni il programma e le sue evoluzioni sicuramente si ricorderanno del tronista (edizione 2007) rivale di Luca Dorigo (all’epoca) che si era presentato sul trono con un passato un po’ turbolento, papà di due figli avuti da diverse donne con le quali aveva ancora un rapporto speciale. Proprio questa sua famiglia un po’ troppo allargata lo aveva messo in bilico nei confronti del suo rivale. Anche all’epoca aveva rivelato di occuparsi di imprenditoria e di avere un mobilificio ma arrivava già da un altro problema legale visto che nel 2005 fu arrestato per reati di bancarotta fraudolenta.

LE DENUNCE E L’ACCUSA

Anche questa volta il reato è molto simile visto che le accuse che piovono su di lui sono quelle di concorso in truffa almeno secondo quanto riporta ilgazzettino.it. La Procura ha aperto un’indagine sul mobilificio di Maron di Brugnera che ha portato decine di clienti a rivolgersi a Federconsumatori per denunciare il fatto di non aver mai ricevuto i mobili che avevano ordinato e di cui avevano già pagato l’anticipo. All’interno di questa indagine è venuto fuori il nome dell’ex tronista Paolo Marco Filippin che è stato iscritto sul registro degli indagati per concorso in truffa insieme ad altre due persone. Dai primi accertamenti sembra che si tratti di un modo sistematico di agire con i clienti che hanno versato caparre tra i 4 e i 7 mila euro.

