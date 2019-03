SALMO/ “Matteo Salvini è l’unico che può fare qualcosa”

Salmo è sempre più vicino alla prossima edizione di X Factor. Il trapper potrebbe essere uno dei giudici di X Factor 13, il talent musicale che ha visto alternarsi dietro la cattedra da Morgan a Fedez, da Mara Maionchi a Asia Argento. Stando a quanto rivelato da Tpi, il trapper di Olbia ha detto: “Tutto quello che volevo fare l’ho fatto e, soprattutto, a modo mio. Ora potrei fare qualsiasi cosa”. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il rapper ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito alla possibilità di partecipare nelle vesti di giudice alla prossima edizione di X Factor: “Mi stanno chiedendo di andare, ma non ho ancora deciso”. Salmo però ci tiene a precisare una cosa: “potrei farlo ma solo per divertirmi, non per diventare famoso. Anche se questo non cambia il mio pensiero sui talent: ci sono anche altre strade, forse meno facili ma più funzionali”.

Salmo e Matteo Salvini

Non solo X Factor, Salmo durante l’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha parlato anche di Matteo Salvini. A differenza di tanti altri, però il rapper non nasconde di aver individuato in questi mesi delle qualità non indifferenti al Ministro dell’Interno del Governo Conte. “A Salvini riconosco che si è messo in gioco” ha sottolineato Salmo, che ha elencato una serie di cose positive fatte dal Segretario della Lega Nord: “ha usato il linguaggio giusto e questo fa di lui una persona furba. Comunque non c’è tutto questo odio contro Salvini, il modo in cui lavora è figo, respect!”. Salmo, vero nome Maurizio Pisciottu, parlando sempre di Salvini ha precisato: “Salvini è l’unico che può fare qualcosa: le persone lo hanno eletto, speriamo faccia qualcosa”.

Salmo, il tour è sold out

Intanto procede alla grande il tour di Salmo reduce da una serie di sold out. Ma per tutti i fan il rapper ha in serbo una bella sorpresa, visto che questa estate sarà protagonista dal vivo nei più importanti festival estivi italiani con una serie di live da non perdere. Il successo di Salmo prosegue anche nelle classifiche dove il suo album “Playlist” è ancora nella top 10 degli album più venduti nonostante l’invasione delle uscite di Sanremo 2019. L’album, pubblicato a novembre scorse, continua a registrare ottimi risultati di vendita dopo aver conquistato il doppio disco di platino e il record su Spotify con 9.956.884 ascolti nelle prime 24h dall’uscita.



