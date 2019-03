Salvo, fratello di Luigi Mastrianni/ Un rapporto speciale (Uomini e Donne La scelta)

Alla festa di fidanzamento di Luigi Mastroianni, nello speciale di Uomini e Donne, non poteva certo mancare suo fratello Salvo. Ormai vera mascotte del programma, amato dal pubblico a casa oltre che da tutti quelli che lavorano in redazione, Salvo Mastroianni è apparso per la prima volta sul piccolo schermo durante un’esterna di Luigi e Sara Affi Fella. Salvo è il fratello minore di Luigi ed è affetto dalla Sindrome di Down. I due ragazzi sono legatissimi e inseparabili, come lo stesso Luigi ha raccontato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Magazine di Uomini e Donne. “Salvo è al centro delle nostre vite. Se oggi sono questa persona lo devo solo a lui. Lui è il mio maestro di vita.” ha ammesso il tronista di Uomini e Donne.

SALVO E LUIGI MASTROIANNI: UN RAPPORTO SPECIALE

Luigi Mastroianni ha però raccontato di come in casa sua non sia mai stato palesato il concetto di diversità: “Quando ero piccolo, facevo spessissimo delle domande a mia madre ma non sul fatto che fosse diverso da me. – ha raccontato il tronista – Le chiedevo perché fosse così spesso in ospedale. Non mi è mai stato fatto un discorso sulla sua diversità. Negli anni ho capito da solo del perché avesse tanto bisogno del nostro amore.” D’altronde, anche Salvo al magazine di Uomini e Donne ha avuto solo complimenti per suo fratello Luigi “anche se a volte fa il monello e mi sgrida” ha dichiarato. Il loro è un rapporto fatto di chiacchierate e tante risate, come Salvo conferma: “Insieme ci divertiamo tantissimo. Mi sono divertito molto quando siamo andati in Grecia e poi, tutti i sabati, quando mi porta in discoteca. Lui è sempre nel mio cuore, per me c’è sempre.” Sarà contento della scelta del suo fratellone?

© RIPRODUZIONE RISERVATA