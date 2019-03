Sanremo Young 2019, terza serata/ Diretta ed eliminati: Mahmood ospite speciale

Venerdì 1 marzo, in prima serata su Raiuno, terzo appuntamento con Sanremo Young 2019, condotto da Antonella Clerici che, in una puntata davvero speciale, sarà affiancata da una grande amica come Lorella Cuccarini, reduce da un grande successo teatrale e che sarà protagonista, insieme alla SanremoYoung Orchestra, della parte finale della trasmissione ovvero dello Showdown, in cui dovrà decidere chi salvare fra i concorrenti a rischio eliminazione. Dopo le eliminazioni di Luigi Cascio e Clara Palmeri, a sfidarsi in questa terza manche saranno ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia di età compresa tra i 14 e i 17 anni: Beatrice Zoco, Antonio Vaglica, Maxi Urban, Giovanna Camastra, Kimono, Giuseppe Ciccarese, Eden, Tecla Insolia. Ma solo sei di loro saranno i migliori talenti che si aggiudicheranno il palco dell’Ariston la prossima settimana.

MAHMOOD OSPITE SPECIALE

Dopo aver dovuto dare forfait alla prima serata, ospite speciale della terza puntata di Sanremo Young sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood che, con il brano Soldi, sta scalando tutte le classifiche e che presenterà anche all’Eurovision song Contest 2019 rappresentando l’Italia. La gara, tuttavia, sarà al centro della puntata. Dopo i duetti della scorsa settimana, nella terza serata dal titolo “La notte degli esami”, i giovani cantanti dovranno duettare con i membri dell’Academy di SanremoYoung composta da Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia. Oltre a giudicare le varie esibizioni, dunque, anche i componenti dell’Academy si metteranno per la prima volta in gioco.

SANREMO JOUNG: LA CLASSIFICA

Al termine della serata, Antonella Clerici svelerà la classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0). L’obiettivo degli otto cantanti in gara sarà staccare il biglietto per la prossima puntata per sperare di potera a casa la vittoria. Quest’anno, infatti, c’è un motivo in più per cercare di vincere Sanremo Young 2019. Il vincitore, infatti, parteciperà di diritto alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Sanremo Young è anche sul web. La puntata e tutte le esibizioni sono visibili sul sito http://www.rai.it/sanremoyoung. Inoltre è possibile restare sempre aggiornati su Sanremo Young anche sui vari canali social: Instagram @sanremoyoungrai; Facebook, SanremoYoungRai. L’hashtag ufficiale, invece, è #sanremoyoung.



