Sonia Pattarino/ Ivan Gonzalez farà di lei la scelta? (Speciale Uomini e Donne)

Sonia Pattarino sarà la scelta di Ivan Gonzalez? 31 anni, sarda e con un matrimonio alle spalle che l’ha fatta soffrire molto, Sonia ha deciso di rimettersi in gioco scendendo le scale di Uomini e Donne per corteggiare Ivan Gonzalez. Dopo un percorso lungo, in cui non sono mancati i momenti dolci e romantici, ma anche quelli difficili e delicati, Sonia, nell’ultima puntata speciale di Uomini e Donne, La Scelta, scoprirà se è riuscita nel suo intento ovvero conquistare il cuore di Ivan. Nel corso delle ultime puntate del trono classico, Sonia non ha nascosto di provare rabbia e delusione nei confronti di Ivan che, nonostante le esterne di Natalia con Andrea Zelletta, ha deciso di concludere il percorso portando entrambe nella villa. Sonia, così, ha messo in guardia Ivan facendo intendere al tronista che il suo potrebbe essere anche un no.

SONIA PATTARINO: “LA SCELTA DI IVAN GONZALEZ SARA’ NATALIA”

Sonia Pattarino non crede che sarà lei la scelta di Ivan Gonzalez. Nel video pubblicato su Witty tv che mostra alcuni dei momenti in villa di Ivan con Sonia e Natalia, la Pattarino, nel vedere insieme il tronista spagnolo e la sua rivale, non nasconde la sua delusione. Nonostante Ivan cerchi di trascorrere del tempo con lei, Sonia chiude la porta a Gonzalez dicendogli chiaramente di pensare che la sua scelta sarà Natalia. Tra i due si alzeranno i toni al punto che Ivan la lascerà sola in stanza per poi tornare nuovamente da lei e cercare un punto d’incontro. Tra Ivan e Sonia, dunque, anche in villa, non mancheranno i momenti di tensione, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, infatti, pare che Ivan abbia scelto proprio Sonia e che lei gli abbia detto sì. Andrà davvero così? Cliccate qui per vedere il video.

IL PERCORSO DI SONIA E IVAN

Il percorso di Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è stato ricco di dolci momenti, ma anche di accese discussioni. Una delle esterne più belle è stata quella che Sonia ha organizzato mostrando al tronista spagnolo un filmato con tutti i loro momenti più belli al termine della quale è scattato anche il bacio. In una delle ultime puntate del trono classico, infatti, Sonia si è scagliata contro Ivan, reo di averle mancato di rispetto organizzando una sorpresa per Natalia nonostante le esterne di quest’ultima con Andrea Zelletta. “Io ho fatto tanto, ti ho dimostrato tanto ma non serve a niente. Ora basta, io sono determinata ad andarmene!”, ha sbottato Sonia che, poi, nel parlare di se stessa, si è definita così – “Sono una donna tosta, con gli attributi e anche molto allegra. Sono una che ha sempre il sorriso stampato sul volto e difficilmente si butta giù. In questo contesto sono diversa e sto scoprendo anch’io un lato di me a cui non ero abituata, perché vivo le emozioni in modo molto amplificato“.



