Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne, video: vita di coppia e Corrida!

Qualcosa ci dice che il pubblico di Uomini e donne non dovrà rinunciare mai del tutto a Sossio Aruta perché se il calciatore non sbuca nello speciale la scelta nel prime time di venerdì, lo fa durante le puntate del trono over il pomeriggio e anche oggi sarà così. Il bel cavaliere la sua Ursula Bennardo torneranno in studio e non per via di una nuova crisi ma per aggiornare tutti, Tina Cipollari compresa, dei passi avanti che hanno fatto in queste settimane dopo la pace fatta e le grandi promesse che si sono scambiati al centro dello studio sotto gli occhi di tutti. A quanto pare l’amore ha cambiato Sossio Aruta che oggi rivelerà di amare Ursula e di essere andato a vivere a casa sua, di occuparsi della casa e dei bambini quando lei non c’è e di essere ormai il compagno perfetto come lei merita.

IL RITORNO DI SOSSIO ARUTA

Tutto va a gonfie vele tra loro tanto che Stefano, tornato al centro dello studio con Pamela, dirà di volere una donna che lo ama e con la quale può costruire qualcosa all’esterno del programma proprio come Sossio. Il bel calciatore, però, in studio non sarà solo il compagno di Ursula Bennardo ma anche l’uomo del momento e il ballerino che ha sempre mostrato di essere e questa volta si lancerà in una Corrida con Antonia. La dama che sta facendo furore in queste ultime puntate si darà da fare proprio al fianco di Sossio in un teatrino che potete vedere cliccando qui, nel video anticipazioni postato sulla pagina Facebook di Uomini e donne.

