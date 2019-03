SUBURRA, LA SERIE / Anticipazioni dell’1 marzo 2019: il folle gesto di Theodosiou

SUBURRA – LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Ritorna in chiaro Suburra – La serie nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 1 marzo 2019 in prima visione assoluta. Andranno in onda l’episodio 5 e 6, dal titolo “La lupa” e “Ajo, oio e peperoncino“. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati lo scorso lunedì: i sinti si mettono in moto per catturare Aureliano, dopo aver capito che è l’assassino di Boris. Anche se ferito, il ragazzo riesce a fuggire con l’aiuto di Spadino. Quest’ultimo vive invece momenti di tensione con il Samurai, che gli impone di liberare il Monsignore che ha catturato con il resto del suo gruppo. Il religioso si trova infatti rinchiuso nel magazzino di un bar ristorante: Spadino accetta il compromesso. Aureliano si presenta intanto ad un incontro con il padre e Livia, che gli ricordano quando Manfredi sia pericoloso. Lo avvisano tuttavia che non entreranno in guerra con i sinti, mentre Aureliano nasconde il fatto di essersi tenuto il cane di Boris per qualche tempo. Lo lascia persino al parco, dove spera che qualcuno, ritrovandolo, possa adottarlo. Alla fine l’animale verrà comunque ucciso. Il Samurai nel frattempo continua a muovere le fila per ottenere i terreni e blocca ancora la Monaschi, che riceve un aiuto inaspettato dalla Contessa di Palma. Il piano è proteggere Theodosiou, nascondendolo fuori Roma. Le due donne sperano infatti di riuscire a sottrarsi dal gioco del Samurai, che sembra però aver capito le loro intenzioni.

Gabriele cerca di tenere in piedi il suo piccolo traffico di droga, ma si rende conto ben presto che fra i suoi amici non circola un grosso quantitativo di denaro. Intanto, Manfredi continua ad avere delle difficoltà con Spadino: il ragazzo dimostra di non voler sposare Angelica e rischia di mettere in crisi gli equilibri delicati fra le due famiglie. Manfredi però è deciso a portare avanti le nozze e nel frattempo continua a covare un forte senso di vendetta contro Aureliano. Specialmente dopo aver assistito ai funerali di Boris. Il Samurai invece riceve informazioni dalla mafia: devono assicurarsi che abbia sotto controllo l’affare dei terreni. Intanto, Cinaglia pranza con l’ex moglie, risposato con il deputato che ha dato l’incarico al riformatore. La dona gli parla di un nuovo ragazzo entrato nella commissione addetta alle costruzioni, un possibile ostacolo per l’acquisizione dei terreni. Il Samurai va poi a trovare Tullio e gli chiede di impedire qualsiasi vendetta da parte dei sinti e degli Adami, cosa che cozza con l’obbiettivo di Tullio. Il Samurai conclude alla fine che l’unica azione da compiere è uccidere il patriarca degli Adami, convincendo Gabriele ad agire al posto suo. Gli offre in cambio la possibilità di annullare il debito di droga e gli fa consegnare una pistola, con cui porterà a termine l’incarico.

ANTICIPAZIONI DELL’1 MARZO 2019

EPISODIO 5, “LA LUPA” – Aureliano decide che è arrivato il momento di vendicare la morte del padre. Recupera quindi il denaro, lasciando che sia Livia a prendere il controllo della famiglia. Cinaglia continua a fare delle pressioni a Taccon, ma riceve solo delle informazioni che riguardano i musei romani. Intanto, il Samurai intuisce che Theodosiou è protetto dalla Monaschi ed ordina a Lele di sorvegliare gli Adami. Spadino alla fine cede: sposa Angelica per non destare sospetti e si assicura che nessuno intuisca la verità.

EPISODIO 6, “AJO, OIO E PEPERONCINO” – Lele ha ormai una relazione con la Monaschi ed il recente accordo con gli altri ragazzi lo spingono a presentare la donna al gruppo. Vuole infatti protezione per lei, visto che il Samurai potrebbe decidere di ucciderla da un momento all’altro. In cambio Sara offre loro la possibilità di entrare nella società del marito. Nel frattempo, Manfredi inizia a nutrire un forte interesse per Angelica e decide di togliere agli Adami una delle piazze più importanti del loro traffico di droga. Aureliano e Spadino invece si ritrovano a parlare ingenuamente delle rispettive compagne, anche se è chiaro l’interesse del secondo. Sul punto di essere liberato, Theodosiou minaccia di uccidersi: vuole vedere Sara.



