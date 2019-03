The Voice Of Italy 2019/ Simona Ventura quarto giudice? Il possibile doppio ruolo

La notizia shock delle ultime ore, riguarda il quarto potenziale giudice di The Voice Of Italy 2019. Come ben sapete, la Rai ha deciso di fare un passo indietro nei confronti del trapper Sfera Ebbasta. Fabrizio Salini, ad di Rai 2, proprio a tal proposito ha spiegato: “Appena mi sono stati sottoposti i nomi della giuria, ho posto un tema di opportunità su un giudice, un’osservazione anche di buon senso. Non è politically correct, è servizio pubblico e non è una brutta parola. Si tratta della nostra mission per cui stiamo qui”. Questo allontanamento, ha suscitato enormi polemiche e di recente, anche Salmo raggiunto dal Fatto Quotidiano, ha detto la sua. “A proposito di Sfera, non so come riuscirà a uscirne dai tragici fatti di Corinaldo. Poteva succedere a chiunque. Il problema è che gli italiani ti fanno una foto e quella ti si appiccica. Ricordate Masini? O Mia Martini? La gogna mediatica ti taglia la testa. Ormai non basta più fare bene la musica, bisogna essere un personaggio”.

Simona Ventura quarto giudice di The Voice Of Italy?

Dopo l’allontanamento di Sfera Ebbasta da The Voice Of Italy, sono usciti fuori tre nomi di possibili sostituti: Achille Lauro (a quanto pare anche conteso da X Factor), Asia Argento ed Arisa. Il colpo di scena però, è arrivato qualche ora fa, direttamente da Davide Maggio. Il blogger infatti, mette in evidenza una “folle” idea che potrebbe rimettere tutto in discussione, creando uno show mai visto prima. Ed infatti, se non si dovesse riuscire a trovare un altro nome valido nel giro di pochi giorni, il quarto giudice del programma potrebbe essere Simona Ventura, incaricata di mandare avanti la “baracca” con un doppio ruolo del tutto inedito. Una mossa assolutamente particolare ma non del tutto impossibile da mettere in piedi. Nel format originale però, è richiesto che a sedere sulle quattro poltrone girevoli, debbano esserci esclusivamente dei cantanti. Nonostante questo, è stato tirato in mezzo anche il nome di Asia Argento che, nonostante si occupi di musica spesso e volentieri, non è di certo una interprete. Tra gli altri nomi emersi nelle ultime ore, anche quello di Carla Bruni, ex modella, attrice e cantante oltre che moglie di Sarkozy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA