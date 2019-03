Transporter 3/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 1 marzo 2019)

Transporter 3 va in onda stasera, 1 marzo 2019, a partire dalle ore 21.25 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta dalla casa cinematografica della Europa Corp. nell’anno 2008 e che rappresenta allo stato attuale il terzo ed ultimo capitolo della omonima trilogia. La regia è di Oliver Megaton, con il soggetto che è stato scritto da Robert Mark Kamen il quale si è occupato anche dell’adattamento e della sceneggiatura in collaborazione con Luc Besson. Il montaggio è stato eseguito da Carlo Rizzo in collaborazione con Camille Delamarre, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Giovanni Fiore Coltellacci, mentre nel cast sono presenti diversi interpreti anche piuttosto conosciuti in ambito internazionale come nel caso di Jason Statham, Natalia Rudakova, Francois Berleand, Robert Knepper e Jeroen Krabbè.

Transporter 3, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Transporter 3. Frank è rientrato in Francia per occuparsi del suo vecchio mestiere ed ossia quello di assicurare la consegna di pacchi il cui contenuto è estremamente scottante ed illegale. La sua principale regola per tenersi lontano dai guai è quello di non voler assolutamente scoprire il contenuto delle sue consegne e soprattutto, se possibile, non scoprire il mittente ed il destinatario ma soltanto il luogo dove far recapitare la merce. Per questo genere di consegne utilizza una potente auto sportiva che gli permette di muoversi in estrema velocità sul territorio e quindi sfuggire eventualmente ad intenzionati di vario genere. In questo caso Frank deve avere a che fare con un potente uomo d’affari che per essere sicuro che lui porti a termine il compito che gli è stato dato fa in modo che sul corpo dello stesso Frank venga inserito un bracciale speciale che non può essere tolto e che soprattutto lo farà esplodere nel caso in cui si dovesse allontanare per oltre 24 metri dalla sua stessa auto. Grazie a questo dispositivo il potente uomo d’affari cerca di avere la massima fedeltà da parte di Frank ed in particolar modo che non possa mettere il naso nella questione. Frank non potendo fare altrimenti di accettare il compito, si mette immediatamente in marcia con la propria auto per effettuare la consegna. Purtroppo non riuscirà a tenere fede alla propria regola e scoprirà che la consegna in realtà prevede non un pacco ma una persona. Si tratta di una bellissima ragazza di nome Valentina, figlia di un ministro dell’Ucraina il quale evidentemente si trova sotto ricatto per permettere ad alcune navi cariche di rifiuti tossici di versare il loro contenuto in acque profondissime contravvenendo a quanto previsto dall’attuale normativa vigente. Frank cerca in ogni modo di rimanere fuori dalla questione ma una volta arrivato sul luogo per la consegna la sua vita viene attentata da alcuni sicari del potente uomo d’affari che ovviamente non vuole lasciare tracce di quanto fatto. Facendo leva sulle proprie abilità nella lotta a mani nude e soprattutto con l’utilizzo di armi Frank non solo avrà la meglio degli uomini ma si metterà sulle tracce della povera ragazza per liberarla e così evitare che possa essere consumata una cruenta illegalità ai danni dell’ambiente.

