Uomini e Donne / Gemma e Rocco: la frecciatina dell’ex della Galgani (Trono Over)

Come finirà la storia tra Rocco Fredella e Gemma Galgani? Ci sarà o no questa notte di passione tra i due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne? È diventato questo, ormai, il quesito principale nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una situazione che spacca il pubblico in due: da una parte chi li vorrebbe insieme anche per veder Gemma coronare il suo sogno; dall’altra chi trova che Rocco stia fingendo solo per avere visibilità. Fatto sta che il cavaliere deciderà, nelle prossime puntate, di proporre alla Galgani di passare una notte con lui nella villa dove i tronisti di Uomini e Donne trascorrono del tempo con le corteggiatrici prima della fatidica scelta. Proposta che Gemma accetterà. Ma cosa accadrà tra i due? Questo lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni, al momento della nuova registrazione del trono Over.

GEMMA E ROCCO: LA FRECCIATINA DI GIORGIO

Ciò che però molti si chiedono è perché Gemma Galgani, che frequenta Rocco Fredella da circa 5 mesi, sia così restia al trascorrere una notte con lui quando in passato la cosa è capitata più in fretta con un altro cavaliere. E se lei dà come motivazione la mancanza di romanticismo nei comportamenti di Rocco, c’è un’altra persona che dice quali sono, a suo dire, le vere motivazioni. Stiamo parlando proprio di Giorgio Manetti che, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha dichiarato: “Rocco e Gemma? Si prendono, si lasciano, si baciano poi litigano… la mia storia era un po’ diversa. A volte mi chiedo a che gioco stiano giocando. – così arriva la stoccata – L’intimità mancata? Quando si assaggia un tiramisù, non ci si può accontentare di un biscottino.”

