Uomini e Donne/ Lorenzo e Claudia dopo la scelta: grandi novità! (Trono Classico)

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Solo la scorsa settimana, i fan di Uomini e Donne hanno potuto assistere al lieto fine per la coppia nel corso dello speciale dedicato alla scelta di Lorenzo che, a sorpresa, ha ammesso di volere al suo fianco non la “favorita” Giulia Cavaglià (oggi nuova tronista di Uomini e Donne), bensì la bionda Claudia. E oggi più di ieri, Lorenzo è felicissimo e più che convinto di aver fatto la scelta giusta. Lo dimostrano le numerose storie pubblicate su Instagram negli ultimi giorni dalla coppia. Claudia e Lorenzo sono infatti molto attivi sui social da quando è finito il loro percorso a Uomini e Donne e pubblicano momenti insieme, baci, dediche d’amore che palesano quando bello e forte sia già il loro rapporto.

LORENZO E CLAUDIA, GRANDI NOVITÀ

Ma è proprio attraverso i loro profili social che Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno mostrato un importante passo per la loro coppia. Pochi giorni fa, ci sono infatti state le presentazioni in famiglia. Claudia ha portato Lorenzo a pranzo a casa sua dove, riunita a tavola, c’era tutta la sua famiglia. Un bellissimo quadretto fatto di battute e risate che non poteva che concludersi con la visione della scelta e del bacio finale tra Claudia e Lorenzo nel castello dello speciale di Uomini e Donne. E chissà che presto non decidano di fare un altro passo importante, annullando la distanza che li separa (lui vive a Milano, lei a Latina) e andando a vivere insieme. I fan di certo ne sarebbero molto felici.

