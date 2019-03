Uomini e Donne, Speciale La Scelta/ Ivan e Luigi: lieto fine per i tronisti?

Dopo aver assisitito al no di Andrea Dal Corso a Teresa Langella e aver partecipato al lieto fine di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, il pubblico di canale 5, oggi venerdì 1° marzo, in prima serata, assisterà ad una doppia scelta. Protagonisti del terzo ed ultimo appuntamento con Uomini e donne, Speciale La Scelta saranno Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Il tronista spagnolo sceglierà tra Sonia e Natalia mentre Luigi tra Irene e Valentina. In una splendida villa antica, circondati da un giardino spettacolare, Ivan e Luigi trascorreranno gli ultimi momenti con le rispettive corteggiatrici cercando di cancellare gli ultimi dubbi prima della fatidica scelta. Sia Ivan che Luigi, poi, comunicheranno alla ragazza non scelta la loro decisione mentre la prescelta scoprirà tutto da un biglietto: successivamente, le corteggiatrici scelte saranno libere o meno di presentarsi alla festa di fidanzamento. Per Ivan e Luigi, dunque, ci sarà un lieto fine?

IL PERCORSO DI LUIGI MASTROIANNI

Dopo essersi dedicato a Irene Capuano, l’arrivo di Valentina ha cambiato il percorso di Luigi Mastroianni che, ad oggi, pur essendo più orientato nei confronti della prima, non nasconde di provare un forte interesse nei confronti della seconda. Nella villa, il tronista siciliano trascorrerà dei piacevoli momenti con Valentina in piscina, lasciandosi andare a coccole ed effusioni e scatenando la gelosia di Irene. Tra abbracci, baci, coccole e discussioni, Luigi metterà insieme gli ultimi pezzi del puzzle prima della scelta finale. Ad infondergli coraggio arriveranno il fratello Salvo a cui è estremamente legato e l’amico Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar Addati e con cui l’amicizia è nata durante la loro comune esperienza da corteggiatori. Sarà momenti intensi per Luigi che, dopo sei mesi trascorsi sul trono, svelerà il nome della ragazza che ha conquistato il suo cuore.

IL PERCORSO DI IVAN GONZALEZ

A 26 anni, Ivan Gonzalez, famoso in Spagna, è arrivato in Italia per cercare l’amore. A conquistare le attenzioni del tronista spagnolo sono state Natalia Paragoni e Sonia Pattarino, due ragazze profondamente diverse l’una dall’altra. Fino a poche settimane fa, la scelta di Ivan sembrava quasi scontata: il tronista, infatti, era molto preso da Natalia, ma l’arrivo di Andrea Zelletta ha cambiato tutto. Natalia, infatti, ha cominciato ad uscire in esterna anche con Andrea spiazzando negativamente Ivan che, però, ha deciso di concludere il suo percorso portando in villa anche Natalia. “Sono qui nella villa e devo scegliere tra due ragazze molto diverse tra loro”, ha detto Ivan cominciando i suoi ultimi momenti da tronista. Non mancheranno le emozioni e le gelosie con Valentina che non nasconderà la propria delusione nel vedere l’atteggiamento dolce nei confronti di Natalia.



