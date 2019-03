Valentina Galli/ Sarà lei la scelta di Luigi Mastroianni? (Speciale Uomini e Donne)

Valentina Galli è una delle due corteggiatrici di Luigi Mastroianni che questa sera, faranno parte dello Speciale Uomini e Donne, la scelta. La ragazza è arrivata in “ritardo” ma ha conquistato immediatamente il tronista siciliano che ne è rimasto attratto fin dalle prime battute, tanto da portarla dritta in villa insieme ad Irene Capuano. Nata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, vive in questa città anche attualmente. Abita da sola da molto tempo e, proprio durante una esterna con l’ex di Sara Affi Fella, ha mostrato la sua casa e il suo adorato pitbull, alla quale è molto legata. Ed infatti, proprio in compagnia del suo cane, posta spessissimo degli scatti che condivide tramite social. Dopo il liceo, Valentina si è laureata in architettura. Nel frattempo, per mantenersi da sola, lavora attivamente come modella. La ragazza ha confidato a Luigi di amare il suo lavoro, tanto da non avere problemi. Questo aspetto, ha impensierito un po’ Mastroianni, “bruciato” dalle precedenti esperienze.

Valentina Galli è la scelta di Luigi Mastroianni?

Valentina Galli compare in televisione a Uomini e Donne per la prima volta. Ed infatti, nonostante il suo lavoro da modella, prima di adesso non aveva mai visto uno studio televisivo. Nonostante questo, tra le sue amicizie speciali sul web, compare anche un legame con Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona che ha anche conosciuto e sono stati paparazzati insieme durante una cena tra amici. Proprio la fotografia in sua compagnia, aveva fatto pensare anche ad un possibile flirt tra i due, mai confermato. Prima di arrivare nel dating show condotto da Maria De Filippi, Valentina ha avuto una storia molto importante, così come ha confidato al tronista. Dopo il termine di questa relazione, ha frequentato per qualche mese un suo amico, per poi accorgersi che tra di loro non era nato il sentimento d’amore. Proprio quest’ultima frequentazione, era stata protagonista di uno degli appuntamenti con il programma. Ed infatti a Luigi, era arrivata la voce che la ragazza fosse ancora fidanzata. La Galli, essendo arrivata dopo le altre, ha dovuto recuperare il tempo perduto ed infatti, ha fatto notevole scalpore l’esterna tra i due durata ben 7 ore, passando insieme il pomeriggio e anche grande parte della serata: sarà lei la prescelta? Non vi rimane che visionare l’appuntamento di stasera per poterlo scoprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA