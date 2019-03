Alessia Marcuzzi, ex GF spara a zero/ “Mi ha umiliato, il karma esiste ed infatti…”

Alessia Marcuzzi è stata presa di mira dal popolo della rete, dopo il caso Corona-Fogli. La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2019, è stata accusata di non avere preso posizione, evitando di schierarsi dalla parte giusta della barricata. Ieri, durante una intervista di Lidia Vella a Radio Radio, l’ex gieffina si è scagliata contro la conduttrice, usando nei suoi confronti parole molto dure. “Avrebbero dovuto farla pagare, pagare tra virgolette, anche alla conduttrice” ha affermato l’ex gieffina senza mezzi termini. Alessia, così come gli autori licenziati, è coinvolta in questa spiacevole faccenda? “Assolutamente sì” ha risposto Lidia, aggiungendo: “È risaputo che la conduttrice ha voce in capitolo, ma sicuramente lei se ne tirerà fuori, ne sono certa”. Le parole della Vella, appaiono ricche di risentimento ed infatti, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello, abbia un motivo valido per avercela con lei.

Isola dei Famosi, Lidia Vella contro Alessia Marcuzzi

Il rancore di Lidia Vella nei confronti di Alessia Marcuzzi, risale ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello. Ed infatti, in diretta durante “Non succederà più”, ha raccontato in dettaglio l’accaduto: “Quando io ho fatto l’edizione del Grande Fratello condotta da lei, per la lite con Federica (Lepanto, ndr) lei non solo mi ha massacrato e umiliato davanti a tutti in diretta nazionale, e io avevo solo 22 anni, per giunta ha usato la frase ‘mi vergogno per te’, che per me è una frase gravissima”. L’ex di Alessandro Calabrese ha aggiunto: “Io allora avevo semplicemente litigato con una ragazza, una mia coetanea. Lei mi ha affibbiato il termine bullismo, cose molto gravi. A l’Isola, a parer mio, lei ha fatto di peggio”. Secondo l’ex gieffina, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha permesso “che un uomo di una certa età venisse umiliato davanti a tutti senza preoccuparsi un minimo della sensibilità di questa persona, e per me è una cosa grave, molto più grave di quello che ho fatto io. Il karma esiste, quello che ha fatto a me le è tornato indietro, anche sui social le persone si sono scagliate contro di lei”.

