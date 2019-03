AMADEUS/ Video, “Così ho conosciuto mia moglie Giovanna Civitillo” (Che tempo che fa)

Amadeus è ancora presente nella prima serata di Rai 1 dopo che ieri è andata in onda la puntata speciale dei Soliti ignoti in edizione Vip. Il conduttore tv sarà infatti ospite della puntata di Che tempo che fa. Si tratta della prima volta per Amadeus alla scrivania di Fabio Fazio, come viene sottolineato in un tweet dell’account ufficiale della trasmissione. Certo per lui questo è un buon momento dal punto di vista professionale, visto che la prima rete ha deciso di affidarsi ancora a lui per il sabato sera in attesa che arrivi, a fine mese, Ballando con le stelle, la trasmissione di Milly Carlucci. Secondo quanto riportato da alcuni media, viale Mazzini starebbe di fatto ripagando Amadeus per via del fatto che ha dovuto condurre Ora o mai più affrontando la concorrenza di C’è posta per te e finendo per questo sempre sconfitto all’auditel.

AMADEUS, ANCORA PROTAGONISTA SU RAI

Amadeus stesso ha però tenuto a dire di non aver avuto “particolari aspettative rispetto ai dati di ascolto, sapendo che dall’altra parte c’era il programma più forte di Canale 5. Sono stato però allo stesso tempo molto lusingato di andare di sabato sera e proprio contro una straordinaria macchina di ascolti”. Resta intanto da capire se Donatella Milani deciderà di agire per vie legali contro la trasmissione Ora o mai più. La cantante, infatti, per alcune puntate è stata al centro di polemiche per via di un video registrato dietro le quinte, e trasmesso poi in diretta, nel quale non riservava un buon trattamento alla sua coach Donatella Rettore: cosa che certo non aveva messo in buona luce la Milani facendo anche sì che la Rettore decidesse di non seguirla più. La concorrente, intervistata da Spy, ha fatto sapere di non aver dato il consenso per quel video all’origine di tutta la polemica poi scoppiata e che per questo potrebbe anche denunciare la trasmissione.

AMADEUS E L’INCONTRO CON LA MOGLIE GIOVANNA CIVITILLO

Amadeus non vive solamente un buon momento lavorativo, ma anche nella sua vita privata le cose sembrano andare bene. Quasi due mesi fa, ospite di Mara Venier a Domenica in, aveva infatti parlato di sua moglie, Giovanna Civitillo, anch’ella ospite della trasmissione, e dell’amore che li lega da tanti anni. La coppia si è conosciuta durante il programma L’eredità. La donna aveva un suo particolare spazio nella trasmissione, quello della “scossa”, un balletto piuttosto sexy, che, come si può notare nel video sottostante, mandato in onda proprio durante Domenica in, non lasciava indifferente il conduttore. Che, nonostante la sua timidezza, ha preso poi coraggio per invitare Giovanna a prendere un caffè. I due da allora non si sono più lasciati e hanno anche avuto un figlio, José Alberto.





