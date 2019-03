Amici 18/ Mowgly al serale, piovono critiche dal web: “Non lo meritava!”

Mameli e Mowgly sono i due allievi di Amici 18 che sono riusciti a conquistare la maglia del serale nello speciale andato in onda ieri. Un incredulo Mameli ha voluto esprimere, subito dopo la conquista della maglia verde, la sua grande emozione: “Questo posto mi sta facendo crescere e mi sta insegnando tantissimo sia dal punto di vista artistico che come persona. Con le ramanzine che ci prendiamo, anche se all’inizio ci rimani male, poi capisci tante cose. È una chiusura del cerchio e sono davvero felicissimo, grazie di cuore!” Ma l’assegnazione di queste altre due maglie del serale, e di una in particolare, ha sollevato molte critiche sui social. Se per Mameli sono tutti contenti e in accordo con le decisioni dei giudici esterni, non è la stessa cosa per Mowgly. Gran parte del pubblico di Amici ritiene, infatti, che il ballerino sia stato favorito rispetto ad altri che meritavano molto più di lui.

PIOGGIA DI CRITICHE PER MOWGLY

Tanti i commenti negativi fioccati sul web dopo l’assegnazione della maglia del serale di Amici 18 a Mowgly. Sulla pagina Facebook del talent show si possono leggere critiche come queste: “È un peccato aver dato la maglia verde a Mowgly perché il posto che ha ottenuto al Serale è un posto tolto a qualcuno che lo meritava più di lui sia per bravura che per educazione come ad esempio Miguel”; e ancora si legge “Felice per Mameli. .. Non per Mowgli, un maleducato che andava cacciato da tempo!!! Bravo solo nel suo stile, pessimo quando si cimenta in altro…. ma il pianto paga sempre. . Vedremo al serale cosa riuscirà a fare…” Una polemica, quella su Mowgly, che sembra destinata a far discutere ancora per molto.

