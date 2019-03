Anna Maria Barbera,’Sconsolata’/ La figlia Charlotte, l’amore e la carriera (Domenica In)

Grande attesa per i fan di Anna Maria Barbera, ai più conosciuta come la mitica Sconsolata, pronta a tornare in televisione dopo il successo teatrale con ‘Ma voi come State’. Questo pomeriggio sarà ospite da Mara Venier a Domenica In per raccontarsi e per far divertire il pubblico di casa Rai. L’attrice comica, diventata famosa grazie alle gesta sul palco di Zelig, nasconde un passato non proprio roseo e semplice e questa sarà l’occasione giusta per parlarne. Nell’intervista con la Venier si parlerà anche del rapporto speciale con la figlia Charlotte, di amicizia, amore e carriera. Ma soprattutto si tornerà sul suo celebre personaggio ‘Sconsolata’, venuto alla ribalta negli anni duemila proprio grazie a Zelig. Un successo contagioso che le ha persino aperto le porte del cinema, dove ha ottenuto due nomination ai David di Donatello per Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni. Adesso il presente è il teatro, proprio dove la Barbera è “nata”. Il suo show ‘Ma voi come State’ è l’occasione giusta per rivederla all’opera.

Chi è Anna Maria Barbera?

I più nostalgici la ricordano come ‘Sconsolata’, ma Anna Maria Barbera non è stata soltanto un personaggio comico di Zelig. L’attrice si è affermata in altre vesti, anche quando lontana dalle telecamere di Mediaset, dove è però recentemente tornata per ascoltare la poesia scritta dalla figlia Charlotte. La simpaticissima attrice ha dichiarato di avere un legame molto speciale con la figlia e ha raccontato che per lei avrebbe compiuto una scelta molto difficile. “Sono stata costretta a scegliere – ha dichiarato a Domenica Live – perchè quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno”. Con Barbara D’Urso, Anna Maria Barbera si è aperta totalmente. Vedremo se anche nel salotto di Mara Venier riprenderà certi argomenti, magari svelando nuove curiosità sul suo passato.

Anna Maria Barbera, Ma Voi Come State?

Ampio spazio verrà dedicato anche al nuovo spettacolo teatrale che Anna Maria Barbera sta portando per i teatri di Italia. Ma Voi Come State non è altro che una rassegna comica curata dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Gabriele de Gugliemo e Fabrizio Angelini, che gestisce il Teatro Tosti. Un progetto con ‘Sconsolata’ protagonista, realizzato in collaborazione con Francesco Di Tullio. Per il suo ritorno sul palco teatro gremito, con divertimento assicurato e diversi spunti riflessioni sull’attualità. Dall’uso eccessivo del cellulare ai rapporti sociali, l’uomo è diventato schiavo della tecnologia. Anna Maria Barbera è pronta a farci sorridere e riflettere, ponendo al tempo stesso l’attenzione sulle emozioni e i sentimenti di ognuno di noi. Il messaggio di ‘Sconsolata’ è chiaro: a qualunque età e in qualunque momento della propria vita è bene sentirsi vivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA