Ascolti TV sabato 9 marzo 2019/ C’è posta per te vince (anche) contro I Soliti Ignoti

Anche ieri, sabato 9 marzo 2019, Amadeus si è nuovamente scontrato con Maria De Filippi. Questa volta, archiviata la seconda edizione di “Ora o mai più”, il conduttore è sceso in pista con “I Soliti Ignoti – Speciale Vip”, il programma di successo dell’access prime time tornato nella prima serata in attesa che Ballando con le stelle abbia inizio dal prossimo 30 marzo. Per fronteggiare il successo di C’è posta per te, l’ammiraglia di Casa Rai ha portato nella prima serata della rete, un progetto che funziona molto. Nonostante questo, non è riuscito a battere Queen Mary, con le sue storie, tra buste ed incontri divertenti con protagonisti Luciana Littizzetto, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e Gabriel Garko. Gli ascolti TV anche ieri, sono andati ad appannaggio del people show, nonostante le storie, da un paio di settimane, coinvolgano il pubblico sempre di meno. Maria De Filippi ha comunque vinto, portandosi a casa 5.510.000 telespettatori, share 28,97%. Bene anche Amadeus che ha concluso la serata con 3.814.000 telespettatori, share 17,72%.

Ascolti TV, dati auditel di sabato 9 marzo 2019

C’è posta per te continua a fare bene, grazie ad un parterre di ospiti sempre interessante. Luciana Littizzetto è tornata da Maria De Filippi per l’ottava volta. Gabriel Garko invece è ormai di casa con la sua dodicesima presenza. Gianluca Vacchi e Francesco Monte invece, erano alla loro prima ospitata ma francamente, potevano fare a meno di entrambi. Amadeus nonostante questo, si è difeso bene con un risultato migliore di “Ora o mai più”. A seguire, vediamo tutti gli ascolti TV di sabato 9 marzo 2019, delle altre reti. Restando sulla Rai, nella seconda rete N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1.179.000 telespettatori, share 5,17%. S.W.A.T. 1.261.000, 5,76%. Su Rai 3 PresaDretta è stato visionato da 1.085.000 telespettatori, share 5,55%. Spostandoci nuovamente a Mediaset, su Italia 1 Il film d’animazione Kung Fu Panda 3 ha registrato 952.000 telespettatori, share 4,33%. Su Rete 4 Il film Non c’è due senza quattro è stato visionato da 842.000 telespettatori, share 4,11%. Per quanto riguarda le altre reti minori, su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 459.000 telespettatori, share 2,11%. Su Tv8 Il film La sposa perfetta ha registrato 269.000 telespettatori, share 1,2%. E in ultimo, sul Nove, Il mondo dei Narcos ha concluso la sua messa in onda con 247.000 telespettatori, share 1,1%.

