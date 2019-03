Beatrice Niederwieser e la figlia Chiara/ Red Canzian e le sue donne

Red Canzian è diventato vegano a causa di due donne molto importanti che hanno segnato la sua vita. Un amore che ha superato ogni tipo di barriera, anche quella del tempo: Beatrice Niederwieser è riuscita a conquistare Red Canzian al primo sguardo. Complice un incontro fortuito organizzato dagli amici di entrambi, i due si sono conosciuti la prima volta nell’82 ed all’epoca erano entrambi legati ad altre persone. Lei infatti era incinta del figlio Phillip Mer, nato dal precedente matrimonio con Giorgio Mer, mentre il volto storico dei Pooh e di recente coach di Ora o mai più era sposato con la prima consorte Delia Gualtiero, da cui è nata la primogenita Chiara. Anche per questo, come racconterà Red Canzian nella puntata di Domenica In di oggi, 10 marzo 2019, hanno impiegato diversi anni prima di decidere di iniziare una relazione. Nessun rancore con i rispettivi partner, ha rivelato il cantautore al sito Alto Adige: il primo marito di Beatrice infatti è diventato uno dei suoi più cari amici. E così i due sono riusciti con la loro passione e unione ad allargare la famiglia ed a formarne una terza, che ancora oggi li tiene stretti l’uno all’altra. Tanto che ogni canzone scritta dall’autore deve ottenere il lasciapassare della moglie. “Ha un gusto infallibile”, racconta infatti Canzian al settimanale Gente. “Sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio” e questo è il segreto delle sue abilità in fase di valutazione. La sincerità di Beatrice le permette inoltre di dire la sua senza alcun freno, soprattutto se qualcosa non le piace. “Se qualcosa le va a genio di solito ha successo”, continua ancora il cantautore.

Red Canzian vegano per due donne: Beatrice Niederwieser, la figlia Chiara e la svolta

Un cambiamento radicale quello che ha portato Red Canzian a diventare vegano, grazie a due donne tra cui anche sua figlia. Chiara Canzian è a tutti gli effetti una delle grandi donne che hanno popolato la vita del cantate. Nata dal primo matrimonio fra il cantautore e Delia Gualtiero, Chiara ha seguito le orme del padre conquistando il palcoscenico del Festival di Sanremo grazie alla canzone Prova a dire il mio nome. Un singolo racchiuso nel disco omonimo e che le ha permesso di partecipare alla kermesse nel 2009 e scritto in collaborazione con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. La strada di Chiara Canzian si è diretta però in seguito verso un’altra delle sue passioni, quella di chef ed in particolare della cucina vegana. Food blogger entusiasta, il suo talento spazia fra ricette in cui originalità e gusto vengono messi in primo piano. Piatti che si ispirano alla tradizione del nostro Paese e con quel pizzico di personalità che Chiara infonde grazie a quell’amore nato in cucina con mamma. Nel suo blog Radici, la figlia di Red ripercorre infatti grazie ai ricordi come cucina e canto siano sempre stati gli ingredienti principali della sua esistenza. E così è diventata una conseguenza trasmettere il suo amore per la cucina vegana anche al padre, che da quel momento in poi ha abbracciato la filosofia culinaria senza più lasciarla. Non è un caso se i due hanno scelto di creare un libro a quattro mani, dal titolo Sono vegano italiano, edizione Rizzoli. “Essere vegani è assolutamente rock”, ha sottolineato inoltre Red alle pagine di Sale e Pepe.

