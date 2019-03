Belen fa impazzire i fan/ Foto, si vede tutto e Instagram va in delirio

Belen Rodriguez fa impazzire i fan con una foto su Instagram ancora una volta. Probabilmente una svista, che però non è sfuggita al pubblico, pronto a notare come sotto al vestitino giallo aderente non ci fosse il reggiseno. Un’immagine che ha iniziato a circolare insistentemente sul web e che ha raccolto quasi 300mila Like sul noto social network ora tra i più in voga. La foto fa parte di un servizio fotografico che la splendida argentina ha fatto per Vanity Fair e la posa non è né volgare né provocante, solo c’è questo dettaglio che non può sfuggire all’attenzione dei tanti utenti che hanno iniziato a commentare con ironia e battute. Rispetto a hater e possibili provocatori sono sempre più quelli che però riempiono di complimenti la splendida Rodriguez che rimane tra i personaggi dello spettacolo italiano più amati e non solo perché è bellissima. Sono infatti anche le donne ad ammirarla per il suo carattere e per la voglia di mettersi sempre in gioco.

Belen fa impazzire i fan, Foto: pronta per Colorado

Belen Rodriguez è pronta per Colorado, tornando proprio dove aveva svolto per una delle prime volte il ruolo di conduttore. La showgirl argentina era stata protagonista nella trasmissione comica come co-conduttrice nella stagione 2011/12 iniziando un lavoro che poi l’avrebbe vista crescere sempre di più. Dopo anni tra Tu si que vales, Italia’s Got Talent, Come mi vorrei e tanti altri programmi ancora è pronta ora a fare un salto di qualità al fianco di Paolo Ruffini, Scintilla e i Panpers. Si prospetta una stagione davvero piena di emozioni per la trasmissione di Italia 1 con tanti personaggi alla conduzione e moltissimi comici pronti ad alternarsi sul palcoscenico. Belen dimostrerà ancora una volta di non avere solo uno splendido corpo, ma anche di essere dotata di un’intelligenza sopra la media e in grado di permetterle di sfoggiare talento in diversi campi.

La foto che fa impazzire Instagram

Visualizza questo post su Instagram Rubia nomas… @signe_vilstrup #vanityfair Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mar 8, 2019 at 8:51 PST





