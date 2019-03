Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: Mogol, Amadeus, Arisa e Nek tra gli altri

Domenica 10 marzo, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio che, con la collaborazione di Luciana Littizzetto a cui è affidato il compito di commentare ironicamente i fatti della settimana e della bellissima Filippa Lagerback, accoglie personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, del cinema, dello sport e della musica che si raccontano a 360 gradi incollando davanti ai teleschermi una media di tre milioni di spettatori a settimana. La scorsa puntata è stata così seguita da 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha portato a casa 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Gli ascolti di Che tempo che fa dipendono molto anche dagli ospiti presenti. Chi ci sarà, dunque, questa sera? Andiamo a scoprirlo insieme.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 10 MARZO

La puntata odierna di Che tempo che fa sarà aperta da Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico, eletto domenica scorsa. ala scivania di Fabio Fazio, poi, arriverà il grande Mogol che, a 50 anni dal primo album scritto con Lucio Battisti, ripercorrerà la sua straordinaria carriera svelando dettagli inediti anche del suo rapporto con il grande Battisti. Per la prima volta alla scrivania di Fabio Fazio ci sarà anche Amadeus, nuovo mattatore del sabato sera di Raiuno. A rappresentare il mondo della musica, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 dove ha presentato il brano “Mi farò trovare pronto” ci sarà Nek. Sempre per lo spazio dedicato alla musica ci sarà anche Arisa che dal 26 marzo partirà con il tour “Una nuova Rosalba nei club”. E ancora Pif, dal 14 marzo al cinema con il film “Momenti di trascurabile felicità”. Spazio, poi, a Chiara Amirante, in tutte le librerie con “La guarigione del cuore. Spiritherapy: L’arte di amare e la conoscenza di sé”. Fazio, infine, accoglierà anche Gianmarco Tamberi, vincitore della medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei Indoor di Glasgow.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire, Fabio Fazio aprirà il consueto spazio del Tavolo di Che tempo che fa con gli ospiti fissi che sono Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo siederanno altri ospiti importanti, pronti a raccontarsi ai microfoni del padrone di casa. Al Tavolo ci saranno così il giornalista e Direttore di RaiNews24, Antonio Di Bella, Suor Cristina Scuccia che parteciperà a Ballando con le Stelle 2019 e che sarà nelle librerie dal 12 marzo con “Piccola guida alla gioia quotidiana”, Mara Maionchi, Max Giusti, Max Tortora, nel cast dell’ultimo film di Walter Veltroni “C’è tempo” e Rita Forte.





