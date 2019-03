Da Gianni Sperti a Raz Degan/ Chi c’è ora nel cuore di Paola Barale?

Raz Degan è stato uno degli amori di Paolo Barale, ma rimarrà nella storia del piccolo schermo italiano anche per le pubblicità che gli hanno permesso di entrare poi nel mondo dello spettacolo. Ancora oggi acclamato come unico vincitore vero e sincero dell’Isola dei Famosi, l’ex modello ha regalato ai fan una delle pagine più romantiche del reality e non solo. Il suo nome da sempre è stato legato con quello di Paola Barale, che in uno dei momenti più difficili per il selvaggio Raz ha deciso di volare fino in Honduras per sostenerlo. Il pubblico italiano non dimenticherà il loro abbraccio e le parole d’amore e gli sguardi che i due si sono scambiati in quel momento. Oggi, 10 marzo 2019, Paola Barale sarà ospite di Domenica In ed avrà modo di parlare della loro passata relazione. Un capitolo intenso quanto chiuso, come ha svelato già nei mesi successivi alla vittoria di Degan. Anche se il ritorno di fiamma non c’è stato dalla rottura avvenuta nel 2015, gli ammiratori hanno esultato pochi mesi fa durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, quando Raz ha sottolineato ancora una volta che Paola è la donna che avrà sempre un posto importante nel suo cuore, se non l’unica. “Resterà per sempre”, ha detto infatti al giornalista, senza tuttavia voler aggiungere altro. Ed è proprio a Domenica In che la Barale invece ha confessato quasi un anno fa di non avere più alcun rapporto con l’ex modello. Un rapporto che risale al 2001, quando la showgirl era ancora sposata con Gianni Sperti. Anche se all’epoca Degan è stato considerato il responsabile della loro divisione, Paola ha rivelato che non ha mai tradito l’ex consorte, con cui i rapporti si erano raffreddati già diverso tempo prima.

Gli amori di Paola Barale: Da Raz Degan a Gianni Sperti, chi c’è nel suo cuore?

Ha ancora voglia di innamorarsi Paola Barale e persino di sposarsi. Anche se alle spalle ha già un matrimonio con Gianni Sperti durato sei anni e concluso fra fuoco e fiamme nel 2002. Come è iniziato tutto? La stessa showgirl lo ha rivelato a Verissimo tempo addietro, quando ha deciso di parlare per la prima volta del loro rapporto. Tutto parte da Buona Domenica, dove la Barale riesce a ritagliarsi uno spazio tutto suo e cavalca il successo. In quel momento Sperti, oggi opinionista di Uomini e Donne, si distingue per le sue capacità di ballo e riesce ad attirare l’attenzione della showgirl bionda. “Ballando ballando”, sottolinea infatti la Barale, lo scoppio di passione era inevitabile. E lo dimostra anche il fatto che per la prima volta [e per ora anche l’unica, ndr] Paola ha deciso di sposarsi. “Ero molto innamorata di lui”, continua, ammettendo anche per questo di essere rimasta molto scottata quando la loro relazione è terminata. “Non è rimasto un buon ricordo”, sentenzia poi. Fra lei e Gianni infatti non ci sarebbe stata occasione di riappacificarsi. Ed anche se del ballerino non le è rimasto un caro ricordo, la Barale comunque continua a pensare all’amore ed alle nozze con gli occhi a cuore. Anche se adesso preferisce non pensarsi protagonista di un nuovo matrimonio. Per quale motivo invece il legame fra la Barale e Sperti è finito? A rivelarlo è stata la showgirl durante una precedente intervista a Le Iene, quando per la prima volta ha parlato del loro rapporto. Paola non si sarebbe mai sentita davvero amata da Gianni e per questo la loro love story non avrebbe superato la crisi del sesto anno.

