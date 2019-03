Domenica In/ Anticipazioni: Gemelle Kessler e Paola Barale tra le ospiti della Venier

E anche oggi vedremo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, il nuovo appuntamento con Domenica In, il rotocalco domenicale dell’azienda di Viale Mazzini, condotto da Mara Venier a partire dalle 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra gli ospiti di questa settimana troveremo anche le mitiche Gemelle Kessler. Le due bionde della televisione, saranno protagoniste di un’intervista con la conduttrice nella quale ripercorreranno molte delle tappe fondamentali della loro straordinaria carriera. Inoltre avranno anche modo di raccontare in maniera approfondita, aneddoti e curiosità su tanti personaggi del mondo dello spettacolo dell’epoca. Spazio poi, per una intervista a 360° con Paola Barale. L’ex di Raz Degan, avrà modo di raccontarsi alla “Zia”, svelando aspetti inediti della sua vita personale e professionale, ricordando anche i suoi esordi con l’indimenticabile Mike Bongiorno.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Degli studi romani di Domenica In, ci sarà spazio anche per una intervista approfondita con Walter Veltroni. L’ex sindaco di Roma adesso anche regista, ha debuttato al cinema con la nuova pellicola dal titolo “C’è tempo”, che ha recentemente presentato con queste parole: “Nel buio dell’oggi i buoni sentimenti sono rivoluzionari. E poi sono fatto così, non avrei certo potuto fare un film splatter”. Spazio ancora, per la simpaticissima attrice Anna Maria Barbera, conosciuta al pubblico come “Sconsolata”. Durante questa parentesi, ci sarà sicuramente modo anche di sorridere, grazie alla sua meravigliosa verve comica apprezzata dal grande pubblico. Spazio anche per la musica, con due protagonisti del programma “Ora o mai più” (terminato lo scorso sabato sera): Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, entrambi accompagnati dai loro coach Red Canzian e Fausto Leali. Proprio questi ultimi, ripercorreranno, con Mara Venier la loro fortunatissima carriera. Poi ci sarà modo anche di indagare nella loro vita affettiva, raccontando i loro progetti futuri. Per assistere alla nuova puntata di Domenica In, non dovrete fare altro che sintonizzarvi su Rai1, a partire dalle 14 in punto.

