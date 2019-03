Domenica Live/ Anticipazioni: Cristina D’Avena e una figlia “misteriosa” dalla d’Urso

Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live che andrà in onda oggi, domenica 10 marzo 2019 a partire dalle 17.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nonostante la sua versione ridotta, il programma viaggia sempre come un treno e Barbara d’Urso macina ascolti a non finire, conquistando il pubblico da casa con le sue esclusive e le buste choc che mostra al pubblico in anteprima già al venerdì, nel corso dell’appuntamento con Pomeriggio 5. Anche oggi, all’interno di una misteriosa busta gialla, ci saranno delle indiscrezioni da svelare al pubblico, desideroso di conoscere succosi dettagli sulle ultime vicende di gossip televisivo. Quali le anticipazioni e gli ospiti che si avvicenderanno nel famoso salotto di Carmelita? A seguire scopriremo gli ultimi dettagli emersi e le news rilevate nel corso di questo fine settimana. Come sempre, l’affezionato pubblico di Domenica Live, potrà sostenere lo show domenicale grazie ai social e l’interazione dei seguenti hashtag: #DomenicaLive e #AmiciDiTwitter, quest’ultimo coniato dalla conduttrice in onore dei suoi fan social.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Nel corso del nuovo appuntamento di Domenica Live, ci sarà modo di vedere in diretta un personaggio molto amato da grandi e piccini: Cristina D’Avena. La regina delle sigle televisive sarà ospite di Barbara d’Urso per una intervista molto intima dove svelerà dettagli inediti della sua vita, tramite videomessaggi e domande personali in perfetto d’Urso style. Spazio poi per Grecia Colmenares. La regina delle soap argentine, avrà modo di raccontare la sua verità dopo l’ipotetico tradimento del suo fidanzato, caduto tra le braccia della bella trans Manila Gorio (anche se lui nega spudoratamente). Spazio poi per una misteriosa donna che dopo molti anni vuole fare la pace con il padre famosissimo: di chi si tratta? Attualmente, nonostante gli indizi, rimane ancora avvolta nel mistero la sua identità. Poi sarà la volta di Paola Caruso che presenterà al pubblico il piccolo Michelino. E, in ultimo, scopriremo il contenuto della famosa busta gialla.

