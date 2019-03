Elenoire Casalegno/ Dopo le voci sul malore: “Quando la follia prende il sopravvento”

Elenoire Casalegno ha allarmato i suoi fan nei giorni scorsi pubblicando nelle Instagram Stories una foto di sé seduta su una sedia a rotelle con tanto di ago nel braccio. In molti hanno temuto un malore per la popolare showgirl, che però non ha spiegato cosa le è accaduto. «Non sempre le cose vanno come vorremmo…», si è limitata a scrivere Elenoire Casalegno. Poi ha rivolto un ringraziamento ai medici e gli infermieri dell’Ospedale Policlinico San Donato di Milano «per la professionalità e l’umanità». Resta avvolta nel mistero questa vicenda, ma quel che conta è che la showgirl stia meglio. E la sua recente attività sui social lo dimostra. Poche ore fa ha pubblicato degli scatti molto sexy dalla sua stanza al Fairmont Monte Carlo, dove è arrivata visto che sarà ospite del 16° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Non sono mancate poi delle divertenti Instagram Stories dopo l’evento.

ELENOIRE CASALEGNO DOPO LE VOCI SUL MALORE

«Ci vorrebbe il mare», ha scritto Elenoire Casalegno nelle Instagram Stories. Poi si è mostrata in compagnia dell’amica Micol Ronchi, speaker radiofonica, a colazione dal balcone della stanza d’hotel in cui ha riposato dopo l’evento. Le due hanno scherzato sul volo dei gabbiani di fronte a loro: «Prima o poi ci bombarderanno». Poi sono rientrate in stanza e si sono lasciate andare ad un ballo scatenato sulle note di “Dancing in the moonlight” dei Toploader: «Quando la follia prende il sopravvento». Insomma, Elenoire Casalegno sembra stare davvero bene. Evidentemente nei giorni scorsi è stata vittima di un malore passeggero, niente di cui preoccuparsi. Ma potrebbe essersi sottoposta anche a qualche controllo di routine visto che si è mostrata con un ago a farfalla al braccio, di quelli usati per i prelievi o una flebo… E allora i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo dopo le recenti preoccupazioni. Il sorriso è tornato sul volto della showgirl.

