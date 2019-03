Emma Marrone contro gli haters/ Video, interviene Laura Chiatti: “La Gaga italiana!”

Emma Marrone ha festeggiato ieri il compleanno dell’amico Antonino Spadaccino. Nonostante il video condiviso su Instagram e la dedica d’affetto, la cantautrice salentina è dovuta scendere nuovamente in campo contro gli haters che l’hanno insultata ancora una volta. Sulla questione, giusto per farvi comprendere i toni spiacevoli, è dovuta intervenire perfino Laura Chiatti, attuale moglie dell’ex fidanzato della Brown, l’attore Marco Bocci. Scopriamo a seguire, passo dopo passo, quale è stata la nuova sterile polemica dell’internet furioso. Emma ha pubblicato un video mentre duettava con Antonino sulle note di Shallow, celebre brano interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film “A Star is Born”. Questa canzone ha fatto conquistare alla Germanotta anche l’Oscar 2019, facendolo diventare un vero successo globale, di altissimo livello emotivo e artistico. Dopo avere condiviso la clip, gli haters hanno proprio fatto il confronto tra i duetti e la cosa, ha rattristato moltissimo Emma che ha deciso di rispondere per le rime.

Emma Marrone contro gli haters, interviene Laura Chiatti

“Io e te. Buon compleanno Antonino. Amico pieno di talento e di amore per gli altri”, queste le parole scritte da Emma Marrone per festeggiare il compleanno di uno dei suoi più cari amici. Alcuni utenti della rete però, hanno voluto forzatamente guastare il momento di gioia, commentando: “Ma anche no! Lady e Bradley top!”. A questo punto, la vincitrice di Amici ha voluto mettere i puntini sulle “i”, invitando gli haters ad allontanarsi dal suo profilo ufficiale: “Siete pregati di portare la vostra cattiveria e frustrazione fuori da questo post pieno d’amore per il mio amico”, ha scritto. La Brown, ha voluto pure spulciare sul profilo dell’utente che l’ha infastidita, aggiungendo: “Avete anche dei figli. Complimenti, un grande esempio”. Sulla questione quindi, è intervenuta perfino Laura Chiatti. L’attrice ha scritto: “Perché non cantate voi? Vi vorrei proprio sentire… Emma sei la nostra Lady Gaga”. Proprio su Antonino ed Emma, il gossip in passato, aveva anche ipotizzato una storia d’amore. Spadaccino però, sulla questione aveva affermato: “Se ho avuto una storia con Emma? Sì. La storia di un’amicizia vera. La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione. Anche questo è amore. Aggiungerei la mia unica storia con una donna che durerà per sempre”.





