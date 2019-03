Gemelle Kessler/ Video, la polemica con Pippo Baudo e i sogni a 82 anni (Domenica In)

Le Gemelle Kessler tornano in tv e quest’oggi sono ospiti del salotto di Mara Venier di Domenica In su Rai 1: nel parterre di protagonisti in scaletta questo pomeriggio nel “contenitore” del weekend della rete ammiraglia del servizio pubblico, il duo tedesco formato da Alice ed Ellen, arrivate oramai alla soglia degli 83 anni (li compiranno il prossimo 20 agosto) si raccontano in una lunga intervista con la padrona di casa e nel corso della quale non solo coglieranno l’occasione per ripercorrere le principali tappe della loro lunghissima carriera e che le ha viste protagoniste già in Rai quando ancora l’emittente muoveva i suoi primi passi ma racconteranno anche qualcosa del loro privato e dei loro prossimi sogni (hanno ancora voglia di fare cinema, come ammesso di recente), come è prevedibile, si soffermeranno probabilmente anche su un’altra intervista che qualche tempo fa le ha riguardate e che ha scatenato una piccola diatriba tra di loro e nientemeno che Pippo Baudo.

LE GEMELLE KESSLER E LA POLEMICA CON PIPPO BAUDO

Come è noto, proprio negli ultimi giorni del 2018, Pippo Baudo aveva rivelato nel corso di una ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio di essere stato “in intimità con le gemelle Kessler”: l’anziano ma ancora arzillo volto storico della Rai, in studio per promuovere il suo libro, si era infatti lasciato andare ai ricordi e aveva raccontato che, tanti anni or sono, le due ballerine lo avrebbero trascinato in una camera di albergo dove (complice l’alcol) avevano proceduto a spogliarlo e poi anche a metterlo a letto. Apriti cielo: a stretto giro di posta è arrivata infatti la piccata replica di Alice ed Ellen che senza mezze misure hanno detto che “Baudo non ci sta più con la testa” e nel salotto televisivo di Barbara D’Urso a Domenica Live si sono anzi dette stupite per certe affermazioni, imputando quel presunto aneddoto all’età del conduttore. “Se poi gli piace ricordarci così, allora diremo che le cose sono andate esattamente come dice lui…” hanno tagliato corto con un pizzico di ironia.

I VOTI AL “DA-DA-UN-PA” DELLE SORELLE LECCISO…

Ma proprio nel salotto di Barbara D’Urso sempre nel 2018, nel corso di una delle loro oramai sempre più rare apparizioni sul piccolo schermo, le gemelle Kessler sono state protagoniste di un siparietto, per certi versi comico e per altri decisamente trash, con un’altra coppia di sorelle, ovvero le Lecciso, Raffaella e Loredana. Queste ultime, infatti, hanno deciso di improvvisare un numero di danza come le due bionde tedesche facevano ai bei tempi ma dopo qualche passo si è capito che non era decisamente il caso di continuare. E quando la D’Urso ha chiesto ad Alice ed Ellen di dare i loro voti a questa versione “riveduta” del celebre Da-da-un-pa (lo spezzone video si può rivedere a questo link) il loro commento è apparso anzi imbarazzante nonostante i voti alti attribuiti alle due donne: “Ma perché lo fate?”.



