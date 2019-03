Germana Schena, moglie di Fausto Leali/ “Ho capito che lei era la ragazza giusta”

Sono trascorsi solo due anni da quando Germana Schena è stata presentata in tv dal marito Fausto Leali. Una conoscenza che inizia diverso tempo prima e che ad oggi unisce i due da 5 anni ormai. Il cantautore si sposa a 69 anni e la notizia fa subito il giro delle pagine di gossip. Il motivo è molto semplice: l’attuale moglie ha 30 anni in meno. Il loro amore però non ha conosciuto confini e soprattutto ha avuto la forza di superare i rapporti finiti di entrambi. Eppure l’inizio del loro legame, racconterà Fausto Leali a Domenica In oggi, 10 marzo 2019, non è stato così sereno. Ospite di Barbara d’Urso, alcuni anni fa il cantante rivela come è nata la loro conoscenza, grazie alla band di Leali ed un lavoro da corista per Germana. Entrambi impegnati, si avvicineranno diverso tempo dopo, grazie ad un viaggio in auto che permetterà loro di accorciare le distanze. “All’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento”, rivela infatti Fausto, parlando di qualche scappatella precedente alle nozze, celebrato a Foggia. “Ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”, continua ancora pensando a come le cose siano cambiate. Nonostante i due precedenti matrimoni di lui ed uno di lei, da cui è nato il figlio Andrea, oggi adolescente.

Germana Schena, la moglie di Fausto Leali protagonista nel mondo dello spettacolo?

Germana Schena ha a cuore il marito Fausto Leali e gli amici in comune, come Riccardo Fogli. In occasione dell’attacco mediatico ricevuto da Fabrizio Corona, il cantautore ha infatti espresso il suo disappunto per aver visto l’amico colpito da un accanimento ingiustificato. Replica anche la moglie, condividendo il suo pensiero sui social e senza aggiungere altro. Donna di poche parole Germana, eppure in grado di esprimere con forza ciò che prova per il marito. “Ti amo”, scrive infatti in occasione di San Valentino, con tante “o” ed in risposta all’augurio che Leali le ha riservato su Facebook. Il profilo Facebook di Germana è tutto riservato a Leali ed alle sue attavità, legate alla musica ed al mondo della solidarietà. Su Instagram invece è lei la regina delle foto, fra selfie con Gigi D’Alessio e Claudio Bisio fino ad un video del figlio Andrea, già instradato nel mondo della musica ed a quanto pare molto bravo nelle percussioni, con talento e ritmo. Qui sotto il video del figlio di Germana Schena.

Il video del figlio di Germana Schena

Visualizza questo post su Instagram My baby ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Germana Schena (@germanaschenaofficial) in data: Gen 23, 2019 at 2:55 PST





