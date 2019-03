Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe/ “Misogino? Lei mi accusato ma non la nomino…”

Giancarlo Magalli sbotta ancora contro Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri, intervistato da Massimo Gramellini nel corso del programma “Le Parole”, ha nuovamente citato l’ex collega, senza però chiamarla per nome e la scelta fatta, non è stata affatto casuale. “Io misogino? È lei che mi ha accusato di esserlo. Non la nomino, anche perché campa solo di questo”, ha affermato. Magalli ha poi ricordato le altre conduttrici che sono state al suo fianco negli anni, durante la sua lunga carriera. “Ho avuto decine e decine di co-conduttrici, dalla Carlucci, alla Marchini alla Ventura. Tutte hanno parlato bene di me. Se una sola persona parla male di me, forse è lei che ha torto, non io”. Durante I Fatti Vostri, aveva fatto coppia anche con Mara Carfagna. Poi nel 2006 lei ha deciso di intraprendere la carriera politica mettendo da parte il mondo dello spettacolo: “Avevo poco da insegnarle – prosegue – era una ragazza intelligente. Con la sua bellezza e intelligenza fulminò l’allora Presidente del Consiglio”.

Giancarlo Magalli, il nuovo affondo ad Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, nel corso della sua intervista ha canzonato perfino l’attuale politica, ironizzando sulle trasmissioni che potrebbero essere affidate ai due vicepremier: “A Salvini farei condurre le televendite. È uno che riuscirebbe a vendere qualunque cosa. A Di Maio probabilmente Il Collegio”, afferma. Adriana Volpe, recentemente ospite di Detto Fatto, aveva lanciato la nuova frecciatina nei confronti di Giancarlo Magalli. La conduttrice, incalzata da Bianca Guaccero, aveva rivelato di avere avuto problematiche sia con Tiberio Timperi che con Magalli. Con il primo però, le divergenze si sarebbero appianate ed infatti, parlando della sua attuale conduzione de La Vita in Diretta, ha affermato: “Ha fatto il salto di qualità”. Per quanto riguarda Magalli invece, la Volpe ha confidato che se lo incontrasse eviterebbe perfino di salutarlo, per poi aggiungere: “Sono una signora…io!”. A questo punto, restiamo in attesa del nuovo round televisivo (ma anche a distanza di sicurezza).

