Grecia Colmenares / La sua verità sull’ex Chando e Manila Gorio (Domenica Live)

Grecia Colmenares, tutta la verità sul suo ex Chando Erik Luna e il tradimento che questi ha consumato con Manila Gorio. Nella puntata di quest’oggi di Domenica Live, l’oramai consueto contenitore pomeridiano del weekend di Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso, l’attrice venezuelana protagonista di tante soap opera di successo e reduce dalla partecipazione all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi racconterà la sua versione dei fatti su uno dei tanti “triangoli” amorosi che il reality show targato Mediaset ha proposto anche quest’anno. Se la settimana scorsa la D’Urso si era occupata dello spinoso caso del presunto tradimento di Karin Trentini, compagna di Riccardo Fogli, stavolta sarà la 56enne attrice televisiva a parlare del suo oramai ex baby fidanzato che è stato “paparazzato” in compagnia di Manila Gorio, nota trans e opinionista di successo.

GRECIA COLMENARES TRADITA DA CHANDO?

Insomma, dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi per aver perso l’eliminazione al televoto, Grecia Colmenares, nota ai suoi aficionados per il ruolo di Topazio, torna sulle reti Mediaset per parlare di Chando Erik Luna che, di suo, si è però affrettato a smentire qualsiasi flirt. Infatti il diretto interessato a proposito degli scatti galeotti che lo vedevano in compagnia di Manila Gorio ha tenuti a precisare che la trans, pur essendo una ragazza molto bella e affettuosa, ha con lui solamente un rapporto di amicizia: inoltre, in un video inviato da Chando proprio a Domenica Live di recente, il ragazzo ribadisce che non vi è alcun flirt in corso con altre donne ma le sue parole non sono state affatto prese bene da Vladimir Luxuria che lo ha incalzato parlando di un “doppio tradimento” ai danni della Colmenares e successivamente nei confronti del pubblico che ha dovuto ascoltare la sua difesa.

LA VERSIONE DI MANILA GORIO, “TUTTO VERO”

Intanto, in attesa di sentire la versione proprio di Grecia Colmenares sui fatti, per l’attrice sudamericana negli ultimi giorni è arrivata una nuova grana perché Manila Gorio in persona ha invece confermato che tra lui è Chando c’è stato qualcosa e anzi ha usato una espressione molto sibillina quando ha parlato di “scenario molto privato”. La donna infatti è detta ferita da quanto affermato dal biondo toyboy che l’ha etichettata di fatto come una semplice amica e adducendo come possibile motivo quello che il ragazzo abbia paura di ammettere di “frequentare una donna diversa, non biologica”. Anzi, poi ha rincarato la dose perché laddove Chando parlava di semplice amicizia lei ha ribattuto ricordando che tra loro invece c’è stato quasi subito il classico colpo di fulmine e che l’ex della Colmenares è rimasto poi a casa sua per ben sette giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA