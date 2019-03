IL SILENZIO DELL’ACQUA / Anticipazioni 10 marzo 2019: gravi indizi su Matteo

IL SILENZIO DELL’ACQUA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, domenica 10 marzo 2019, un nuovo appuntamento con Il silenzio dell’acqua, in prima tv assoluta. Sarà la seconda puntata, ma prima di scoprire le anticipazioni rivediamo dove siamo arrivati lo scorso venerdì: Laura Mancini fa una nuotata vicino alla rocca e quando sta per rivestirsi, rimane terrorizzata alla vista di qualcuno. Intanto, il Vice questore Andrea Baldini perlustra la zona di Castel Marciano in cui quella sera verrà data una festa locale. Si accorge che lo stand di Anna Mancini non è ancora stato aperto: la donna lo informa che se ne sarebbe dovuta occupare la figlia Laura. Nelle ore successive, tutto sembra procedere con normalità, ma Andrea ha uno strano sentore. Nel frattempo, Franco Pirani scende dall’auto del bidello Nico, assicurandosi che nessuno li abbia visti. Baldini inizia a fare delle ricerche personali su Laura, partendo dalla dichiarazione della migliore amica Grazia che afferma di averla accompagnata fino al centro per immersioni quello stesso pomeriggio. Il proprietario Max però nega di averla mai vista. Ritornando da Grazia, Andrea scopre che Laura a volte ha parlato del suo desiderio di fuggire: il poliziotto vuole esserne sicuro e per questo controlla le telecamere del paese. Scopre così che Laura sarebbe salita a bordo dell’auto di Nico e lo interroga, ma l’uomo afferma di averla accompagnata in periferia, come da sua richiesta. Durante la notte il Vice questore riceve però una segnalazione anonima che lo conduce fino alla rocca, dove trova delle tracce di sangue. Di Laura nessuna traccia, ma verrà trovata in mare aperto al mattino successivo. Il sospetto è che qualcuno possa averla uccisa con un colpo alla testa.

Andrea è furioso e raggiunge la scuola, dove arresta Nico. L’Ispettore capo decide però che il caso è troppo grande per Baldini ed informa Trieste, che invia il Vice questore Luisa Ranieri della Omicidi. La donna mette la scena del crimine sottosopra fino a trovare il cellulare di Laura, da cui tuttavia non si ricaverà nulla di utile. Chiarisce inoltre con il collega che sarà lei a guidare le indagini e si infurierà nel sapere che le ha nascosto il suo legame con Matteo, il figlio della sua compagna ed ex fidanzato di Laura. Il ragazzo però non vuole parlare con la Ranieri perché troppo scosso. Anche Anna non riesce a darsi pace e non si accorge che Franco ha nascosto nella sua cantina delle bustine di droga, che al momento opportuno fa sparire e consegna a Nico. Quest’ultimo infatti è stato scarcerato quando si è scoperto che in realtà la ragazza che ha prelevato e accompagnato in periferia è la figlia Eva. I due Vice questore cercano di capire quindi chi possa essere il colpevole ed i sospetti si dirigono verso Max quando si scopre dall’autopsia che Laura era incinta. Il suo assassino infatti l’ha uccisa colpendola più volte all’addome, provocando una grave emorragia. Max però nega tutto, anche quando la farmacista conferma che pochi giorni prima gli ha venduto un test di gravidanza. Anche se arrestato, il ragazzo ritorna in libertà su imposizione del PM di Trieste. Luisa però sembra aver trovato anche un altro sospettato: è stato Matteo a segnalare dove trovare il corpo di Laura.

ANTICIPAZIONI DEL 10 MARZO 2019

EPISODIO 2 – Come abbiamo visto nella prima puntata, Luisa Ranieri è sicura che Max o Matteo oppure entrambi siano implicati nel caso. Dati gli errori precedenti, deciderà però di attendere le prove date dagli esami del DNA prima di procedere ad un nuovo arresto. Solleva anche Andrea dall’incarico, visto che è coinvolto nel caso e teme che non sarà obbiettivo. Baldini tra l’altro non riesce ad ottenere nulla dal ragazzo, che si dichiara innocente. Anche quando il test genetico conferma la sua presenza sulla scena del crimine. Una volta scoperto tutto, la fidanzata Grazia decide di fuggire di casa in preda alla disperazione. Nel frattempo, Nico e Franco continuano a cercare di nascondere il loro segreto alle autorità. Baldini e Ranieri però sono sempre più vicini, ma una nuova verità sta per sconvolgerli ancora una volta.



