Isola dei Famosi 2019/ Reality a rischio chiusura? “Pausa di riflessione per lo show”

Un’edizione dell’Isola dei Famosi alquanto movimentata quella attualmente in onda. Nelle ultime ore è stato annunciato l’annullamento del televoto in corso tra Luca Vismara, Ghezzal e Aaron Nielsen e tutto perché “Un naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco, a poche ore dalla prossima puntata in diretta con Alessia Marcuzzi.” Di chi si tratta? Di Ghezzal che, stando a quanto svela il sito ufficiale, avrebbe deciso di andare via per la mancanza della sua famiglia. “Gli ultimi giorni trascorsi sull’Isola sono stati particolari per l’ex calciatore che ha attraversato un momento di riflessione interiore profonda. – si legge – Non sono mancate le liti e le polemiche nate con gli altri naufraghi, ma la lontananza da casa ha messo a dura prova il proseguimento della sua avventura.” Un’edizione, questa, ricca di abbandoni (pochi giorni fa anche Jo Squillo ha dovuto dire addio a causa di un infortunio) e non privo di critiche, soprattutto causate dalla questione Fogli/Corona. Una delicata vicenda che ha portato molti a chiedersi se non fosse il caso di mettere in pausa per qualche tempo il reality.

LA CRITICA DI ALESSANDRO CECCHI PAONE

L’Isola dei Famosi potrebbe quindi non andare in onda il prossimo anno e ad essere in accordo è anche Alessandro Cecchi Paone che, nella rubrica che tiene su Nuovo Tv, ammette: “Certamente dopo questa edizione, attualmente in corso, sarà necessaria una pausa di riflessione, anche per pensare all’eccesso di reality show trasmessi ultimamente. – scrive il noto conduttore, che conclude – Di sicuro è bene forse tornare a spedire veri vip sulle spiagge, magari in un posto diverso dall’arcipelago di Cayo Cochinos, luogo bellissimo ma ormai stravisto: le sue spiagge non riservano più alcun effetto sorpresa per il pubblico, difficile da incuriosire”. Quale sarà la decisione di Mediaset di fronte a tutto questo trambusto?

