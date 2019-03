Jessica Morlacchi e Red Canzian/ La coppia rivelazione di Ora o mai più (Domenica In)

Jessica Morlacchi a Domenica In dopo la magica esperienza a Ora o Mai Più con Red Canzian. L’ex leader dei Gazosa è pronta a raccontarsi nel salotto di Mara Venier, insieme al suo maestro, svelando aneddoti e curiosità sul suo passato, ma anche riassaporando il percorso da Amadeus. La Morlacchi dopo aver superato tanti problemi di salute è tornata carica più che mai nel mondo dello spettacolo, lo stesso che era riuscita a conquistare anni prima con la vittoria a Sanremo Giovani: “Sono arrivata come un cucciolo spaurito sul palco di Ora o mai più. Sono cresciuta grazie al mio Coach Red Canzian, che è un uomo straordinario. Ha fatto di tutto per mettermi in risalto. Sono davvero felice di questa esperienza”, ha dichiarato la Morlacchi in una intervista rilasciata a Gossipetv. Un’accoppiata vincente, che ha fatto sì che la Morlacchi ritrovasse autostima e celebrità.

Jessica Morlacchi, Red Canzian ha scritto per lei la nuova canzone

Nell’intervista rilasciata Gossip e Tv, Jessica Morlacchi ha parlato del nuovo pezzo che il maestro Red Canzian ha realizzato per lei: “E’ una canzone che parla della mia storia, del mio percorso, di questi dieci anni in cui sono stata male. All’inizio avevo pensato ad un altro singolo da presentare all’ultima puntata di Ora o mai più ma poi Red mi ha detto di aver scritto un brano per me, incentrato sulla mia storia. Mi sono innamorata immediatamente di questa canzone. Sono davvero onorata di quello che ha fatto Red, mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Mi ha fatto un grande regalo. E’ l’unico Coach di Ora o mai più che ha scritto un brano al proprio allievo”. L’entusiasmo è alle stelle per la Morlacchi, non solo per aver ritrovato successo e ambizione, ma anche per il rapporto speciale coltivato con Red. Un legame, artistico, che comunque vada sembra destinato a non spezzarsi mai.

Il futuro artistico di Jessica Morlacchi sarà con Canzian?

Quale futuro per Jessica Morlacchi? Dopo la fortunata esperienza da Amadeus molti fan si domandano quali progetti abbia in serbo Jessica. Racconterà questo ed altro a Domenica In insieme a Red Canzian, davanti a milioni di telespettatori. La coppia è solida dopo l’esperienza ad Ora o Mai Piu’, Red ha addirittura invitato l’allieva ad un suo firmacopie. “Mi ha invitato già a duettare nel suo nuovo album e ho accettato subito. Spero ci siano altre collaborazioni – ha commentato entusiasta la cantante – Mi piace molto collaborare con altri artisti, spero anche in qualcosa con Marco Masini che, come ho detto più volte, amo alla follia. Io sono per le collaborazioni, mi piace molto lavorare insieme agli altri artisti, avere uno scambio di idee”. Secondo molti fan la sinergia con Canzian potrà durare a lungo e regalare molti successi ad entrambi. La Morlacchi d’altra parte è grata al suo maestro per esserle stata vicina a Ora o Mai Piu’ e logicamente è pronta a supportarlo in qualsiasi iniziativa. Lo stesso Canzian, apprezzandola molto, potrebbe vedere di buon grado una nuova collaborazione. La coppia svelerà tutto a Domenica In.



