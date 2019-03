Karolayne Da Rosa/ Figlia di Emerson: vuol far pace con il padre? (Domenica Live)

Potrebbe esserci il nome di Karolayne Alexandre Da Rosa nella celebre busta shock che sarà aperta oggi da Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata di Domenica Live? Facciamo un passo indietro in merito al contenuto della ormai celebre busta gialla che ormai da settimane continue esclusive ed imperdibili gossip resi noti proprio dalla padrona di casa della trasmissione di casa Mediaset. Nell’annunciare quello che vedremo oggi, Barbarella a Pomeriggio 5 lo scorso venerdì aveva anticipato la presenza di una giovane ragazza la quale da tempo non ha alcun rapporto con il padre. Non un personaggio qualunque bensì una persona definita “molto famosa”. Un indizio, però, ci riporta proprio alla giovane tennista ed influencer (questa la sua descrizione su Instagram), Karolayne Alexandre, più nota come la figlia di Emerson Ferreira Da Rosa. Emerson ‘il Puma’, come è conosciuto notoriamente in tutto il mondo, è uno dei più grandi calciatori il quale ha lasciato il suo segno nelle file della Roma, del Real Madrid, della Juventus e poi del Milan. Gli indizi circa la sua presenza di oggi a Domenica Live arrivano proprio tramite i social.

KAROLAYNE DA ROSA A DOMENICA LIVE?

La sua presenza a Domenica Live è stata svelata tramite una storia Instagram, mentre Karolayne Alexandre Da Rosa nelle passate ore era in treno, direzione Milano. Tutto sembra essere proprio mirato alla sua ospitata di oggi nel salotto di Barbara d’Urso, dove quest’ultima farà di tutto per compiere un nuovo “miracolo”. Dopo esserci riuscita già con la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti e dopo averci provato con Francesca De Andrè, figlia del cantautore Cristiano, potrebbe essere arrivata la volta di Emerson Ferreira Da Rosa. Lei è una giovane tennista brasiliana, classe 1997. Sulla sua vita privata si sa molto poco, non essendo mai stata protagonista delle pagine di gossip ma solo di quelle sportive, così come il padre, in riferimento nel suo caso al tennis. Sfogliando le foto pubblicate su Instagram emerge una ragazza giovane ma al tempo stesso molto forte, che mette tutta se stessa nello sport, come emerso dall’ultimo scatto che la vede su un campo da gioco: “Io sono dell’idea che o si vince o s’impara. E in queste due settimane ho imparato tanto. Mi sono portata a casa qualche partita ed altre le ho perse dopo tanta lotta ma la cosa più importante è che finalmente torno a giocare senza dolori. Vamos por más!”.

KAROLAYNE DA ROSA E IL RAPPORTO CON IL PADRE EMERSON

Parlando di lei, inevitabilmente si fa riferimento al celebre padre Emerson, che probabilmente ha rappresentato per la giovane Karolayne Alexandre Da Rosa un peso ed una responsabilità enormi anche nel suo sport. Se non mancano foto con la madre, lo stesso non si può dire per il padre, motivo in più per credere che sia proprio lei ad aver chiesto l’aiuto di Barbara d’Urso nel tentativo di fare pace con il genitore. D’altronde non si conoscono notizie sul loro passato ma pare che il rapporto sia caratterizzato da silenzi ed attrici. Anche per questo, in una serie di scatti che la ritraggono da piccola insieme alla madre, si capisce la forte vicinanza a quest’ultima, come se avesse vissuto gran parte della sua vita proprio con la donna che l’ha messa al mondo. In un vecchio filmato la giovane, in lacrime, ricordava la fine dell’amore tra i sui genitori: “Una delle cose che amo di più è la mia famiglia”, diceva. Non è escluso che oggi possano esserci nuove lacrime e chissà, un possibile ricongiungimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA