PAOLA BARALE STA MALE?/ Foto uno scatto preoccupa i fan: “troppo magra” (Domenica In)

Paola Barale è una delle ospiti del salotto di “Domenica In” di Mara Venier in onda domenica 10 marzo 2019 su Rai1. La showgirl torna in tv per un’intervista che si preannuncia imperdibile e che arriva a distanza di pochissimo tempo dal suo 51esimo compleanno. Intanto in questi giorni sui social la Barale ha fatto discutere per una fotografica che ha diviso i fan. Da un lato c’è chi ha apprezzato lo scatto e il look scrivendo: “Doppio wow con i fiocchi!!” oppure “Mamma mia Paola…. ma per te gli anni non passano mai! Sei straordinaria!”. Tra i fan c’è anche chi ha gradito il look con finto tatuaggio in bella vista e capigliatura american style: ” Il vestito è una favola!!!Stupenda!Meraviglia”.

Paola Barale: la foto preoccupa i fan

Non mancano però le critiche come quelle di un fan che denota nella foto di Paola Barale mancanza di proporzione nello scatto: “corpo sporporzionato. Testa più grossa del corpo. Mah” oppure “Sei sempre stupenda,ma questa foto ti fa la testa grande” e “Che strana foto sembra una testa su un altro corpo sono strane le proporzioni”. Ma c’è anche chi è rimasto preoccupato ponendo l’attenzione sulla magrezza della showgirl: “che ti succede? Troppo troppo magra!!” scrive un utente a cui fanno eco i commenti di altri follower “Troppo magra non sembri nemmeno più tu” e “Dalla foto mi sa che e’troppo ma troppo magra”. All’età di 51 anni Paola Barale è più bella che mai e sui social pubblica tantissime foto per condividere e raccontare la sua giornata con i suoi fan. Oltre alla foto però in tanti si domandano se la bella Paola sia fidanzata oppure single. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Paola Barale su Instagram

Paola Barale single?

Dopo la fine della storia d’amore con Raz Degan, infatti, la showgirl non ha più trovato l’amore. Al momento, infatti, la Barale dovrebbe essere single anche se va detto che la showgirl è sempre stata restia a raccontare la sua vita privata dinanzi alle telecamera. Schiva e riservata, Paola ha preferito sempre tenere i riflettori ben lontani dai suoi affetti. Intanto negli ultimi giorni la Barale ha condiviso la gioia di aver ritrovato la Smart che le avevano rubato: “#tuttoebeneciochefiniscebene 🚀 ritrovata la mia piccola smartina rubata qualche giorno fa”. Anche in questo caso la notizia ha generato i commenti dei fan tra chi è felice per la notizia: “Benissimo, sono molto contenta per te, uguale alla mia… meno male che è stata ritrovata” e chi, invece, non ha potuto avere la stessa fortuna “Beata te la mia mai più trovata e ho continuato a pagare le rate per 1 anno dopo”. Una cosa è certa Paola è felicissima della cosa, visto che ha risposto a tutti. i suoi fan con una emoticon a forma di smile!



