PAOLA CARUSO, IL FIGLIO MICHELE NICOLA/ “Siamo innamorati” (Domenica Live)

Si profila una puntata tambureggiante quella di Domenica Live con Paola Caruso ospite. La neo-mamma è pronta a presentare al pubblico di Barbara D’Urso il suo splendido bambino, Michele, al quale ha già riservato parecchie dediche social. Nei giorni scorsi il primo selfie insieme, con tanto di parole tenere e colme d’amore: “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre….ora la mia vita ha un senso …Buona vita figlio mio”. Cuori e like senza fine sul post pubblicato da Paola Caruso, che ha riscoperto quella dolcezza che tanto andava cercando. La foto è stata scattata nella Clinica Mangiagalli di Milano ed è subito diventata chiacchieratissima. Nel collegamento che dovrebbe avvenire oggi con lo studio di Domenica Live, mamma Paola racconterà le emozioni dei primi giorni. Barbara e i fan sono pronti ad ascoltarla e ad emozionarsi: chissà che la Caruso non decida di mostrare il piccolo tra le sue braccia.

Paola Caruso, Pechino Express nel cuore

La viaggiatrice di Pechino Express ha scoperto di essere incinta proprio durante il famoso reality di casa Rai. Un’esperienza che Paola Caruso difficilmente dimenticherà, così come il guancia a guancia con Michelino che è diventato ufficialmente il primo scatto social da mamma. Per lei e il suo piccolo sono arrivati quasi 150.000 cuoricini rossi, con tanti messaggi pieni di gioia e amore da parte dei fan della showgirl. “E’ meraviglioso, auguri a tutti e due”; “che belli che siete”; “auguroni dolcissima Paola”, “Sei una grandissima donna. Auguri!” e ancora “Tantissimi auguri Paola a te e al nuovo arrivato Michelino!”. La Caruso, dunque, torna dalla D’Urso in veste di mamma, dopo aver raccontato proprio a Domenica Live la sua gravidanza e dei tanti problemi avuto col padre del bambino, Francesco Caserta.

Dopo Simona Ventura è il momento di Barbara D’Urso

Chissà che la D’Urso non ci sia rimasta male. A dare l’annuncio della gravidanza di Paola Caruso era stata la collega Simona Ventura, diventata grande amica della showgirl dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2016. “La nostra è un’amicizia indissolubile! Congratulazioni a te Paola Caruso e benvenuta nel club delle mamme sprint” il messaggio di Super Simo. “Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!”, aveva scritto la famosa conduttrice dopo la nascita di Michelino. Sono giorni di grande gioia e felicità per Paola Caruso, vedremo dunque se la partecipazione a Domenica Live porterà ulteriore colore nella sua vita o se invece darà adito a nuove polemiche, come spesso succede in quei programmi di intrattenimento o che strizzano l’occhio al mondo del gossip.



