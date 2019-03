Suor Cristina Scuccia/ Video, l’avventura a Ballando con le stelle (Che tempo che fa)

Suor Cristina Scuccia da The Voice a Ballando con le stelle: la religiosa e cantante italiana ospite della nuova puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai 1. La suora nata a Vittoria parlerà della nuova avventura televisiva che la attende dopo il boom con The Voice of Italy, talent show vinto nel 2014 (seconda edizione): la religiosa, membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, ha stupito tutti per le sue qualità artistiche e, condotta da J-Ax, si è assicurata il trionfo finale. Un vero e proprio successo quello di Suor Cristina: basti pensare che il video della sua blind audition è stato il quarto più visto su Youtube a livello mondiale nel 2014. Sono due gli album pubblicati fin qui: Sister Cristina del 2014 e Felice del 2019. Questi, invece, i singoli: Senza la tua voce, Lungo la riva, Like a Virgin, Blessed Be Your Name, Hallelujah e Felice.

SUOR CRISTINA SCUCCIA: “PERCHE’ HO DECISO DI ANDARE A BALLANDO”

«So che arriveranno le critiche alle quali mi sto preparando spiritualmente» ha ammesso Suor Cristina Scuccia in una recente intervista ai microfoni di Famiglia Cristiana, con la religiosa che ha commentato così la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2019: «Il Vangelo stesso ci mette in guardia: “Guai quando tutti diranno bene di voi”, mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza. Quindi è giusto rischiare. La fede non va ghettizzata, portiamola in prima serata. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un’anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena». Dubbi su con chi ballerà: «Ancora non lo so, però non credo di poter ballare in coppia con un uomo come suor Costanza in Che Dio ci aiuti».

MILLY CARLUCCI: “PORTERA’ UN MESSAGGIO MERAVIGLIOSO”

Sulla partecipazione di Suor Cristina Scuccia allo spettacolo in onda su Rai 1 è intervenuta anche Milly Carlucci, ancora al timone dello show ballerino: «Lei è una testimonianza vivente di come la fede possa aprire il cuore verso il mondo e dare una forza, un’energia, una capacità di abbracciare tutti quanti che è senz’altro unica e irripetibile. È per questo che tutti noi l’abbiamo voluta fortemente a Ballando con le stelle quest’anno: suor Cristina è un raggio di luce che porterà un messaggio meraviglioso». Un’altra avventura sul piccolo schermo, dunque, per Suor Cristina, che già lo scorso 28 aprile 2018 è stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle. L’arte, soprattutto la musica, sono parte di lei, come ha affermato recentemente: «Cantavo per la gente del posto e tutt’a un tratto ho capito che musica e fede possono coesistere senza conflitti. In Nord e Sud America, c’è una grande tradizione di band cristiane, e unire musica e fede è una cosa normale. Non è così in Italia. Ed è forse questo il mio ruolo, la mia missione: cambiare le cose. Perché l’arte arricchisce la fede; non le toglie nulla».



