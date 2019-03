THE GOOD DOCTOR 2 / Anticipazioni del 10 marzo 2019: la verità su Glassman

THE GOOD DOCTOR 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 10 marzo 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Saranno l’undicesimo ed il dodicesimo, dal titolo “Quarantena – seconda parte” e “Dopo il disastro“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: George Reynolds (Tyler Ritter) viene ricoverato in ospedale a causa di un ictus e solo in un secondo momento ammette di essere un pedofilo. La cura ormonale per non cedere alle pulsioni ha infatti provocato la patologia, ma George non vuole interrompere i farmaci. Claire (Antonia Thomas) e Morgan (Fiona Gubelmann) sono d’accordo con la sua richiesta di poter essere castrato, ma Melendez (Nicholas Gonzalez) vuole agire con un altro intervento, spingendo l’uomo a suicidarsi grazie ad un’ambulanza in arrivo. Nel frattempo, Shaun (Freddie Highmore) impone a Glassman (Richard Schiff) di consegnargli la patente perché non può guidare, a causa dei problemi di memoria. Si occupa poi di Billy, un paziente con cui per la prima volta proverà una sorta di empatia. Il ragazzo infatti confessa di aver subito degli abusi dal padre durante l’adolescenza e di conservarne ancora le tracce grazie ad una ferita permanente alla fronte. Andrews (Hill Harper) invece continua a mantenere il titolo di capo chirurgia, anche se Melendez e Audrey (Christina Chang) erano in lizza. Intanto, Lea (Paige Spara) istruisce Shaun su come guidare l’auto, in modo che possa accompagnare Glassman a fare la chemioterapia.

Dopo una notte di passione imprevista, Melendez e Lim si risvegliano nello stesso letto, ma concludono che si è trattato solo di un episodio. L’ospedale St Bonaventure entra nel panico quando due pazienti muoiono a causa di un virus contratto in Malesia e trasportato fino in America. La situazione peggiora quando gran parte dello staff viene messo in quarantena assieme al resto dei pazienti e la Lim teme di aver contratto il virus a causa degli ultimi interventi. Intanto, Morgan fa amicizia con un paramedico che ha trasportato i due pazienti iniziali, ma Tyler (Dan Byrd) muore poco dopo a causa del virus. Shaun invece entra in crisi per via degli eccessivi rumori presenti nella struttura, ma riuscirà a ritornare in sé. In sua assenza, Lea accompagna Glassman per un controllo e il medico scopre che il tumore è ritornato. Claire e Melendez invece si preoccupano di tenere in vita Chris Santos (Alex Weed), un paziente malato di leucemia che aspetta un trapianto dal padre, ceh si trova in quarantena.

ANTICIPAZIONI DEL 10 MARZO 2019

EPISODIO 11, “QUARANTENA – PARTE SECONDA” – Ancora scosso a causa del suo disturbo per i rumori, Shaun riesce a recuperare il controllo grazie all’aiuto di Morgan. In questo modo il medico conclude l’operazione in corso, mentre Melendez e Claire escogitano un modo perché Chris possa ottenere il trapianto di midollo e non senza l’aiuto di Andrews. Nel frattempo, Park decide di interrompere la sua quarantena per curare l’asma di Kellan e ne approfitta per estrarre il midollo osseo dal padre di Chris. L’uomo tuttavia morirà poco dopo. Morgan aiuta inoltre Audrey a sopravvivere e scopre che il virus non si sta diffondendo. Durante un controllo più approfondito, Glassman scopre che in realtà non c’è una recidiva, ma che è malato di meningite.

EPISODIO 12, “DOPO IL DISASTRO” – Risolta la quarantena, il governatore continua ad occuparsi dell’ospedale ed ordina che venga fatta una revisione. Gli occhi del consulente si concentrano su Andrews, per via del doppio ruolo che ha deciso di avere nella struttura. Shaun, Audrey e Melendez devono invece presentarsi di fronte alla commissione medica perché vengano valutate le azioni fatte durante la quarantena. Shaun ne approfitta per trascorrere il tempo con Glassman e Lea, mentre Park rivede l’ex moglie ed i due decidono di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Non sono gli unici a parlare di relazione: anche Melendez e Audrey sembrano arrivati ad una svolta romantica.



