Uomini e Donne / Giorgio Manetti accusa Gemma: “Ama prima te stessa!” (Trono Over)

Amata e criticata, Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono Over di Uomini e Donne. Alti e bassi quelli con Rocco Fredella, che continuano a creare grande discussione nello studio di Canale 5 ma anche fuori, dove sue ex conoscenze hanno qualche parole per lei. Chi se non Giorgio Manetti, infatti, può meglio analizzare la situazione che la Galgani sta vivendo? La loro storia d’amore è durata 8 mesi ma le loro strade sono più che separate ora. Ma Giorgio ha qualcosa da dire ancora sulla Galgani: “Difficile capire cosa stia facendo e se ci sia una strategia dietro i suoi atteggiamenti, credo comunque di no.” esordisce Manetti, come riportato dal settimanale Mio nel numero in edicola.

GIORGIO ACCUSA GEMMA: “AMA PRIMA TE STESSA!”

Giorgio Manetti ha ammesso in passato di non riuscire a seguire Uomini e Donne ogni giorno, eppure sembra proprio che sia riuscito a carpire tutte le novità riguardanti la sua ex, Gemma Galgani. E su lei fa sapere: “È una donna intelligente, ma dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione come fai a dire al pubblico, specie alla nostra età, che stai ancora cercando l’amore?” Le parole di Manetti verso la Galgani non sono affatto piacevoli, infatti aggiunge: “Ha incontrato centinaia di uomini , ma l’amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa. Credo che dovrebbe rendersi conto che non è più una ventenne. Chi guarda Uomini e Donne non è stupido, però c’è una fetta di persone che si rivede in lei, quindi piace.” Gemma replicherà a quello che è stato un suo grande amore?

