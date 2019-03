Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià confessa il debole per Manuel (Trono Classico)

Giulia Cavaglià ha dato inizio al suo percorso da tronista di Uomini e Donne in modo inaspettato. L’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha espresso sin da subito un timore: quello di avere al suo fianco una tronista forte come Angela Nasti. D’altronde, Giulia ha posato subito gli occhi su due dei sui corteggiatori: Manuel Galiano e Luca Daffrè. Al magazine di Uomini e Donne spiega il perché: “Luca Daffrè, per l’aspetto fisico, e poi Manuel Galiano. Lui è un ‘pallino’ del passato. – ammette la Cavaglià, che spiega – L’avevo conosciuto in una discoteca a Torino tramite un amico in comune, ma dopo essermi fidanzata la nostra conoscenza non era andata avanti. Ritrovarlo lì seduto è stata una bella coincidenza”. In effetti, Giulia ha subito svelato della loro precedente conoscenza, cosa confermata anche dal corteggiatore. Ma cosa ne penserà Angela di tutto questo?

GIULIA CAVAGLIÀ E ANGELA NASTI PRESTO RIVALI

Giulia Cavaglià, parlando della “collega tronista” ha ammesso: “Angela è sicuramente un peperino, una napoletana verace. Nessuna delle due le manda a dire, quindi speriamo semplicemente di non litigare troppo. – ammette, ma aggiunge – Io farò il mio percorso liberamente.” Di una cosa Giulia è certa: cercherà di avere massimo rispetto per i suoi corteggiatori, essendo già stata al loro posto. “Ricopro un ruolo più difficile ma al contempo anche più bello, perché ho più responsabilità ma anche la possibilità di decidere. – ha ammesso – Avendo vissuto il percorso dell’altro lato cercherò di non far provare ai miei corteggiatori quello che ho vissuto io. E di una cosa potete star certi: sarò la solita Giulia irriverente che agisce di pancia.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA