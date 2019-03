AARON NIELSEN/ Potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria? (Isola dei Famosi)

Aaron Nielsen prosegue la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2019. Il figlio di Brigitte Nielsen nelle ultime settimana è stato protagonista di un durissimo scontro-confronto con Jeremias Rodriguez che, durante la scorsa puntata ha detto:” Innanzitutto ti denuncio per infamia del mio nome. Nel caso questa cosa fosse stata detta, se fossi nei panni della tua fidanzata io mi vergognerei perché sei poco uomo”. Per chi non lo sapesse Aaron ha preso le difese di Luca Vismara per via di una frase aggressiva che Jeremias avrebbe pronunciato contro l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Un caso che ha tenuto banco durante tutta la scorsa puntata, che alla fine ha visto l’uscita dal gioco del fratello di Belen e una nomination per Aaron. L’uscita di Ghezzal dal gioco, per motivi ancora da chiarire, ha spinto la produzione del programma ad annullare il televoto in corso.

Aaron Nielsen, le parole del fratello Killian Aaron Nielsen a L’Isola dei Famosi 2019 è uno dei concorrenti più amati di quest’edizione. Il figlio di Brigitte nelle ultime settimana ha dimostrato di avere tanto carattere e questo ha colpito particolarmente il pubblico di Canale 5 al punto da salvarlo dalle nomination. Per alcuni, infatti, Aaron potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria finale della quattordicesima edizione de L’Isola e proprio per questo motivo il fratello Killian ha rilasciato una serie di dichiarazioni dalle pagine del settimanale Spy: “Si, lo vedo deciso…Sono molto contento che sia già arrivato a questo punto, gli faccio i complimenti. Spero che vada avanti fino alla fine”. Killian non nasconde di aver visto il fratello forte ed agguerrito ad arrivare alla finale del programma. Chissà che alla fine non possa andare proprio così!

Killian: “Ad Aaron ho detto di rimanere se stesso”

Non solo, durante la lunga intervista Killian Nielsen ha raccontato di aver dato alcuni preziosi consigli al fratello Aaron Nielsen prima della partenza: “Gli ho detto di rimanere se stesso…Gli ho anche confidato dove poter pescare meglio pesci e aragoste…Guardare Aaron comunque è davvero una soddisfazione”. Del resto chi più di Killian può dare consigli in merito alla partecipazione all’Isola dei Famosi? In pochi, infatti, ricorderanno che il fratello di Aaron in passato ha partecipato all’ottava edizione del reality show. Un’esperienza che ha segnato molto Killian, che con Aaron ha un bellissimo rapporto nonostante abbiano due padri diversi. Una cosa è certa: questa settimana Aaron Nielsen non è più a rischio nomination, visto che la produzione de L’Isola ha deciso di annullare il televoto settimanale. Cosa succederà durante la puntata di lunedì 11 marzo?



