Alba Parietti, fogli-gate/ Video, “Resto sulla nave anche quando c’è tempesta”

A distanza di pochi giorni dallo scontro in diretta a L’isola dei Famosi 2019 tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli ha finalmente preso una posizione. Posizione che peraltro la showgirl aveva già fatto intuire durante la puntata di lunedì 4 marzo 2019, ma che ha motivato con queste parole sui social: “non parlo quando voglio, ma quando mi danno la parola e aprono il microfono, secondo perché ero mortificata e temevo che ogni parola in più, oltre quelle già dette da me e Alda potessero peggiorare lo stato d’animo di Riccardo”. La Parietti, infatti, è stata letteralmente travolta da una serie di messaggi da parte dei fans e follower che su Instagram le hanno chiesto come mai non avesse proferito parola durante il messaggio offensivo di Corona contro Riccardo Fogli. Alba ha deciso così di rompere il silenzio e rispondere una volta per tutte chiarendo a gran voce di dissociarsi dalle parole dell’ex paparazzo dei vip.

Alba Parietti si dissocia dai contenuti del video di Corona

“Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta” con queste parole inizia lo sfogo social di Alba Parietti in merito al videomessaggio di Fabrizio Corona mandato in onda durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019. L’ex paparazzo dei vip con un fare da “bullo” si è rivolto con parole cattive e volgari nei confronti di Riccardo Fogli confermando del presunto tradimento della moglie Karin Trentin. “I contenuti del video di Corona, mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca per la volontà di ferire una persona come Riccardo, che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito, già offeso dalla situazione complicata e delicata” ha scritto la Parietti poco dopo la fine della trasmissione. Se Alda D’Eusanio si è schierata in diretta, la Parietti l’ha fatto poco dopo forse per mancanza di tempo per via della diretta televisiva. “Dobbiamo tutti dico tutti ammettere che il tono era insopportabile le parole usate offensive. e calpestava i sentimenti di una persona già in grave difficoltà. Mi prendo la responsabilità, ma mi scuso con le persone che giustamente me lo hanno sottolineato” ha scritto la showgirl.

Alba Parietti non lascia L’Isola dei Famosi 2019

L’opinionista de L’Isola dei Famosi 2019 con un altro post ha poi confermato la sua presenza nel reality show di Canale 5. Il video-messaggio di Fabrizio Corona, infatti, in queste ore ha scatenato una vera e propria polemica al punto da spingere la produzione a tagliare fuori il capoprogetto Cristiana Farina e alcuni autori del programma. “Io rispetto gli spettatori, la televisione le televisioni per le quali lavoro e il mio editore, che nonostante abbia idee politiche diverse dalle mie mi ha sempre stimato e rispettato e questo è reciproco” ha scritto Alba Parietti, che ha deciso di restare. “E io rispetto restando Mediaset, le maestranze e il lavoro di tanti, anche di quelli che sbagliano. Perché tutti sbagliamo. Apprezzo la decisione di dare un segnale forte, di volontà di cambiamento e presa di coscienza, che certi fatti non debbano più accadere. Tuttavia io resto sulla nave anche quando c’è tempesta , chiedo scusa e cerco di migliorare me stessa per migliorare gli altri, senza accusare nessuno io rispondo di me stessa”. La richiesta di lasciare il programma, infatti, è stata lanciata da tantissimo utenti sui social che hanno scritto sia alla Parietti che alla D’Eusanio per esortarle ad abbandonare il reality.





© RIPRODUZIONE RISERVATA