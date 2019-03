Alessia Marcuzzi, “fogli-gate”/ Video, Pioggia di critiche: “Vergognati”

L’Isola dei Famosi 2019 continua a fare acqua da tutte le parti. La quattordicesima edizione, non solo si conferma un flop dal punto di vista degli ascolti nonostante la piega “autorale” della puntata di lunedì scorso di cui oggi in tanti hanno pagato, giustamente, le proprie colpe. Tra questi c’è anche Alessia Marcuzzi, la padrona di casa, che anche quest’anno ha dimostrato di non essere in sintonia con il pubblico da casa. Tutto è successo durante la puntata di lunedì 4 marzo durante il video – scontro, più che confronto, tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. Un momento di bassissima televisione in cui la Marcuzzi ha sguazzato senza battere ciglio. Il pubblico sovrano, verrebbe da dire, non ci sta e sui social ha letteralmente preso di mira la conduttrice rivolgendole critiche feroci tra cui “Lo schifo che hai fatto non ha eguali, vergognati”.

Alessia Marcuzzi travolta dagli insulti

Tutto il pubblico, quel poco di pubblico che segue L’Isola dei Famosi 2019, si è coeso a favore di Riccardo Fogli che durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019 è stato letteralmente offeso dalle parole di Fabrizio Corona in merito alla delicatissima questione del presunto tradimento della moglie Karin Trentini. L’unica a prendere del difese del 70enne naufrago è stata l’opinionista Alda D’Eusanio, che ha sottolineato la veemenza e violenza delle parole dell’ex galeotto a cui ha augurato: “disgustoso, passi più tempo in galera”. I telespettatori in questa assurda vicenda si sono subito schierati a favore di Riccardo Fogli inviando una serie di messaggi alla conduttrice: “Un uomo di 70 anni che ha subito un’umiliazione simile, è una vergogna per te non per lui. Nessuno ti dovrebbe seguire più. Vergogna” oppure c’è chi ha scritto: “Avete rischiato di far venire un infarto a Fogli. Tutto per dare ancora la parola ad un essere spregevole e disumano come Corona. Siete criminali”.

Striscia La Notizia: Alessia Marcuzzi come Frozen

Ma non finisce qui. Alessia Marcuzzi è stata paragonata da alcuni utenti a Barbara d’Urso: “cambia registro, altrimenti sarai un’altra D’Urso che vive grazie alle vicende belle e brutte che capitano agli altri. Ieri non mi è proprio piaciuto il modo in cui è stato trattato il caso Fogli”. Un mare di messaggi che hanno letteralmente intasato la bacheca della fashion blogger, che anche quest’anno ha dimostrato, e mi spiace dirlo, di non essere all’altezza di un programma che fa ancora una volta rimpiangere la conduzione dell’unica e sola regina Simona Ventura. “Vergognati! Perchè hai accettato tutto questo con una bambina a casa?” chiosa un altro utente. Messaggi a cui la Marcuzzi ha preferito, ancora una volta, non rispondere. Chissà che non possa farlo durante la prossima diretta di lunedì 11 marzo. Intanto anche Striscia La Notizia ha dedicato un ampio servizio alla conduttrice che, dopo la svicolona della passata edizione in merito al canna-gate di Francesco Monte, quest’anno è stata paragonata a Frozen.





