Alvin/ L’inviato si schiera dalla parte di Riccardo Fogli (Isola dei Famosi)

Dura la vita dell’inviato dell’Isola dei Famosi. Ne sa qualcosa Alvin, che in questa edizione così travagliata si è trovato a dover gestire uno dei casi più complicati degli ultimi anni. Il riferimento è ovviamente a quanto accaduto tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, con quest’ultimo che non ha risparmiato il grande cantante informandolo senza il minimo sindacale di sensibilità che – a suo dire – la moglie Karin lo tradirebbe da 4 anni a questa parte. Uno scontro che ha portato i vertici Mediaset a far saltare alcune teste tra gli autori del reality, colpevoli di non aver previsto l’impatto del videomessaggio di Corona e di aver consentito l’attacco sotto il profilo umano ad un naufrago come Fogli apparso giustamente molto provato per l’accaduto. Cosa c’entra Alvin in tutto ciò? C’entra, perché l’inviato fin da subito si è schierato…

Alvin dalla parte di Riccardo Fogli

Resosi conto dell’impatto che le parole di Fabrizio Corona avevano sortito su Riccardo Fogli, Alvin non ha esitato a manifestare tutta la sua vicinanza umana all’ex cantante dei Pooh. Tra i due è andato in scena un abbraccio in diretta molto lungo e sentito, con Fogli che non è riuscito a trattenere l’emozione per il gesto di amicizia riservatogli da Alvin e allo stesso tempo per il dolore recatogli dalle dichiarazioni di Corona. Se è vero che un inviato ha il dovere di risultare imparziale, lo è pure che Alvin ha deciso di prendere posizione su una questione che esula dal meccanismo di gioco e riguarda l’umanità. Un concetto che ha voluto ribadire con forza proprio sul suo profilo Instagram. Sul suo account ha infatti pubblicato il video che immortala il suo abbraccio con Fogli commentando:”Grande classe, grande spirito. Chapeau.”

Grande classe, grande spirito. Chapeau.





